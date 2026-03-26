Vortex polar. Alertă de ninsori în România: Strat de zăpadă de 3 cm, potrivit meteorologilor Accuweather

Cine a crezut că iarna s-a lăsat dusă cu ușurință, s-a înșelat amarnic. Un nou episod de vreme rece, pe care meteorologii îl descriu ca fiind un vortex polar, aduce ninsori în mai multe zone din România. Potrivit datelor furnizate de Accuweather, se va depune strat de zăpadă de până la 3 centimetri.

Alerta de ninsoare este în vigoare pentru municipiul Brașov și alte orașe montane, după cum se vede și în poza de mai jos.

Ce șanse sunt să ningă

Conform prognozei de specialitate, sunt așteptate ninsori în vigoare în noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 martie, începând cu ora 1:00, și se va încheia în jurul orelor 6:00. În acest interval vom avea precipitații sub formă de ninsoare, cu acumulări estimate între 1 și 3 centimetri.

Datele meteo indică o probabilitate mai mare de 50% de depunere a unui strat de zăpadă gros de 3 cm. Vremea se schimbă radical din cauza unei mase de aer rece asociate unui vortex polar, care determină scăderea temperaturilor și apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare.

Meteorologii subliniază că, deși nu este vorba despre un episod sever de iarnă, condițiile meteo pot afecta traficul rutier, mai ales în regiunile montane, prin pasuri și trecători. Șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți pe șosele, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, când temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather

Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani