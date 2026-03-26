Vortex polar. Alertă de ninsori în România: Strat de zăpadă de 3 cm, potrivit meteorologilor Accuweather

Vortex polar. Alertă de ninsori în România

Cine a crezut că iarna s-a lăsat dusă cu ușurință, s-a înșelat amarnic. Un nou episod de vreme rece, pe care meteorologii îl descriu ca fiind un vortex polar, aduce ninsori în mai multe zone din România. Potrivit datelor furnizate de Accuweather, se va depune strat de zăpadă de până la 3 centimetri.

Alerta de ninsoare este în vigoare pentru municipiul Brașov și alte orașe montane, după cum se vede și în poza de mai jos.

Strat de zăpadă de 3 cm, potrivit meteorologilor Accuweather

Ce șanse sunt să ningă

Conform prognozei de specialitate, sunt așteptate ninsori în vigoare în noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 martie, începând cu ora 1:00, și se va încheia în jurul orelor 6:00. În acest interval vom avea precipitații sub formă de ninsoare, cu acumulări estimate între 1 și 3 centimetri.

Datele meteo indică o probabilitate mai mare de 50% de depunere a unui strat de zăpadă gros de 3 cm. Vremea se schimbă radical din cauza unei mase de aer rece asociate unui vortex polar, care determină scăderea temperaturilor și apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare.

Meteorologii subliniază că, deși nu este vorba despre un episod sever de iarnă, condițiile meteo pot afecta traficul rutier, mai ales în regiunile montane, prin pasuri și trecători. Șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți pe șosele, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, când temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather

Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani

ACTUALITATE 26 Martie, calendarul zilei: Diana Ross împlinește 82 de ani, Steven Tyler 78. Călin Georgescu face 64 de ani
07:15
26 Martie, calendarul zilei: Diana Ross împlinește 82 de ani, Steven Tyler 78. Călin Georgescu face 64 de ani
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
07:15
🚨 Război în Iran, ziua 27: Iranul refuză planul în 15 puncte al SUA: Vom continua să rezistăm. Trump amenință că „va dezlănţui iadul” în cazul unui eşec
SĂNĂTATE Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive
07:00
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
07:00
Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”
ACTUALITATE Valentin Stan: Israelul nu își poate permite un Iran care să dețină bombă nucleară
06:00
Valentin Stan: Israelul nu își poate permite un Iran care să dețină bombă nucleară
EXCLUSIV Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților
05:00
Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor și lansează un avertisment codat: „Adevărul va ieși la iveală când înfloresc cireșii”
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
39 de membri ai unei secte s-au sinucis atunci când pe cer a apărut cometa Hale-Bopp
ACTUALITATE Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
07:30
Victor Ponta: „Am votat împotriva bugetului pentru că lua bani de la educație și sănătate ca să-i transfere lui Țoiu și Miruță”
SPORT Radu Drăgușin, MESAJ despre barajul cu Turcia: „Ne așteptăm la un mediu ostil”
07:22
Radu Drăgușin, MESAJ despre barajul cu Turcia: „Ne așteptăm la un mediu ostil”
SPORT Mircea Lucescu, înaintea BARAJULUI de azi de la Istanbul: „Mi-aș fi dorit ca România și Turcia să fie împreună la Cupa Mondială”
07:03
Mircea Lucescu, înaintea BARAJULUI de azi de la Istanbul: „Mi-aș fi dorit ca România și Turcia să fie împreună la Cupa Mondială”
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump le-a dat ayatollahilor 48 de ore să deschidă Ormuzul. Trebuie să iasă un oficial iranian și să declare că Ormuzul este deschis
06:30
Valentin Stan: Trump le-a dat ayatollahilor 48 de ore să deschidă Ormuzul. Trebuie să iasă un oficial iranian și să declare că Ormuzul este deschis
FLASH NEWS Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui
05:00
Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui
FLASH NEWS Ce a făcut Nicușor Dan, imediat după discursul Mirabelei Grădinaru, la summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea a fost făcută chiar de partenera președintelui
00:00
Ce a făcut Nicușor Dan, imediat după discursul Mirabelei Grădinaru, la summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea a fost făcută chiar de partenera președintelui

