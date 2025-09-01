Vrei să îți înmatriculezi mașina? Cum poți intra în posesia plăcuțelor de înmatriculare, începând cu 17 septembrie 2025

Iată cum poți intra în posesia plăcuțelor de înmatriculare, începând cu data de 17 septembrie 2025. O nouă reglementare arată că persoanele care își înmatriculează autovehiculele ar putea să intre în posesia acestor plăcuțe mai facil.

O nouă reglementare aduce cetățenilor un mod mai facil de a intra în posesia plăcuțelor de înmatricular. Noua prevedere arată că șoferii, indiferent de adresa pe care o au în România, pot solicita livrarea plăcuțelor de înmatriculare. Pentru această livrare se va achita o taxă online, așa cum se prevede în noua reglementare.

Cum poți intra în posesia plăcuțelor de înmatriculare

De altfel, comenzile pentru livrarea plăcuțelor de înmatriculare vor fi efectuate prin intermediul platformei Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI). Această prevedere este aplicabilă în cazul tuturor tipurilor de plăcuțe de înmatriculare (numere permanente, de probă, plăcuțe temporare și provizorii).

Fără deplasare la ghișeu

Utilizatorii vor putea plăti online taxa pentru livrarea plăcuțelor de înmatriculare. Practic, se elimină necesitatea ca șoferul să se deplaseze la ghișeele serviciilor publice comunitare.

De altfel, o altă prevedere arată ca toate documentele să fie digitalizate. Cu scopul de a reduce birocrația și de a eficientiza fluxul cererilor, se dorește gestionare exclusivă în format electronic, arată Observatornews.ro.

Aceste prevederi sunt stipulate prin Ordinul MAI 132/2025, oficializat în data de 28 august 2025, și vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. Noua reglementare va intra în vigoare la data de 17 septembrie 2025.

Autorul recomandă:

Care vor fi noile IMPOZITE auto, de la 1 ianuarie 2026. Guvernul nu se mai bazează exclusiv pe capacitatea cilindrică, ci și pe norma de poluare

Apar radarele „antifrânare”. Ce amenzi primesc șoferii care reduc BRUSC viteza când se apropie de aparatele de control

România scade puternic la mașinile ELECTRICE, din cauza suspendării programului Rabla. Cât îi costă pe români un astfel de autoturism

Sursă foto: colaj Shutterstock