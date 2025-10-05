Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a inaugurat vineri secțiunea Novi Sad-Subotica a căii ferate de mare viteză care leagă Serbia de Ungaria. Aceasta este prima parte a proiectului care devine acum operațională în Serbia.

Un tren a plecat dimineața din Belgrad și a ajuns în Subotica în aproximativ o oră, unde a avut loc ceremonia oficială de inaugurare. Vučić a descris linia ferată drept „o realizare istorică a unei generații”, care va facilita călătoriile și va stimula dezvoltarea economică a regiunii. De la Subotica până la Belgrad, călătoria durează acum doar o oră și 10 minute, iar până la Budapesta va dura, din 2026, doar o oră și 35 de minute.

Secțiunea sârbească a fost construită de companiile chineze de stat China Railway International Group și China Communications Construction Company (CCCC), cu o viteză proiectată de 200 km/h. Autoritățile sârbe susțin că noua linie va reduce timpul de călătorie, va atrage turiști și investiții, va crea un coridor economic prin nordul țării și a generat deja peste 1.000 de locuri de muncă. Sistemul de semnalizare a fost modernizat conform standardelor europene, iar construcția a inclus și măsuri de protecție a mediului.

Ambasadorul Chinei în Serbia, Li Ming, a declarat că proiectul reprezintă „prima cale ferată de mare viteză construită de o companie chineză în Europa, în conformitate cu standardele UE” și simbolizează prietenia strânsă dintre cele două țări. Viceministrul Transporturilor din Ungaria, Nándor Csepreghy, a anunțat că secțiunea maghiară va fi deschisă anul viitor, permițând astfel trenuri directe între Belgrad și Budapesta.

Proiectul căii ferate Belgrad-Budapesta a fost convenit în 2014, în cadrul Inițiativei „16+1” dintre China, Serbia și Ungaria, și vizează modernizarea întregii rute de 341,7 km, cu trenuri electrice de mare viteză ce vor circula până la 200 km/h. Lucrările au început în 2017, iar secțiunea sârbească Novi Sad-Subotica este acum funcțională.

