WSJ: SUA pregătesc un Guvern interimar în Caracas, au nevoie de Armata Venezuelei. Planurile SUA de a conduce țara lui Maduro

Administrația americană se grăbește să instaleze un guvern interimar, chiar dacă opoziția aliaților lui Maduro ridică temeri de instabilitate. Odată cu extrgerea lui Nicolás Maduro de la putere, administrația Trump se grăbește să formeze o structură de guvernare interimară pentru Venezuela – una care ar putea dezvolta o industrie petrolieră afectată și ar stabiliza o țară condusă ani de zile de un grup care i-a jefuit bogățiile și a facilitat traficul de narcotice pe teritoriul său, arată WSJ.

Operațiunea militară americană de debarcare a lui Maduro a fost rapidă, precisă și decisivă, dar ceea ce urmează este plin de riscuri și de potențialul de gafe, au declarat oficiali americani pentru WSJ.

Președintele Trump a făcut ca perspectiva înființării unui guvern de tranziție în Venezuela să pară relativ ușoară, declarând reporterilor sâmbătă că miliarde de dolari din banii proveniți din petrol vor fi folosiți pentru a reconstrui industria și a-i îmbogăți pe venezueleni. El a spus că va supraveghea personal următoarea etapă din istoria țării după ce Maduro a fost detronat într- atac nocturn al comandourilor americane. În rest, Trump a oferit puține detalii.

„Vom conduce țara până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, a declarat el reporterilor sâmbătă. „Și trebuie să fie judicioasă, pentru că asta este scopul nostru. Vrem pace, libertate și dreptate pentru marele popor al Venezuelei.”

Regimul Maduro este susținut de grupurile armate de traficanți de cocaină. Armata Venezuelei are 100.000 de oameni

Deși el și alți oficiali americani însărcinați cu tranziția în Venezuela nu au spus acest lucru, administrarea unei țări cu 28 de milioane de locuitori, de două ori mai mare decât California, va fi extrem de complicată.

Aliații lui Maduro au condamnat deja vehement capturarea sa și au luat măsuri pentru a restabili controlul în urma operațiunii militare americane, ceea ce a pus la îndoială inițial dacă SUA ar putea guverna țara fără o intervenție militară suplimentară.

Oficiali americani și columbieni au declarat că regimul din Venezuela este susținut de grupări armate de trafic de cocaină – inclusiv de cele formate din foști luptători de gherilă columbieni experimentați – alături de o armată despre care experții militari au spus că are peste 100.000 de soldați. Și, deși sondajele arată că venezuelenii îl vor pe Maduro să plece, un număr substanțial de oameni – poate milioane – au rămas alături de regim, arată sondajele.

Rubio, Hegseth și Miller lucrează la Guvernul de tranziție al Venezuelei. Cum conduci de la distanță o țară de 28 de milioane de locuitori?

Lipsa detaliilor despre ce va urma i-a determinat pe unii oficiali americani să se întrebe de ce nu exista deja un plan detaliat cu mult înainte de a-l detrona pe Maduro.

SUA s-au angajat într-un experiment costisitor de 20 de ani de construire a națiunii în Afganistan, care s-a încheiat cu un eșec și a avut un trecut agitat de incitare la violență și instabilitate prin răsturnarea altor lideri din America Latină în timpul Războiului Rece. Alte episoade de intervenție americană, cum ar fi invazia americană din Panama din 1989, au dus la o tranziție rapidă către o administrație democratică.

Oficialii administrației Trump spun însă că sunt încrezători că de data aceasta, situația va fi diferită.

Un oficial de rang înalt a declarat pentru WSJ că echipa de securitate națională a lui Trump, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, consilierul pentru securitate internă Stephen Miller și secretarul Apărării Pete Hegseth, lucrează la o structură de guvernare post-Maduro pentru Venezuela.

SUA au nevoie de întreg sprijinul Armatei Venezuelei

Trump a spus că aceasta ar putea implica „prezența militară pe teren”, armata americană fiind „pregătită să facă un al doilea val” pentru a prelua controlul, dar a adăugat că probabil nu va fi nevoie de acest lucru.

Președintele nu a dezvăluit încă detalii despre cum ar arăta guvernul de tranziție, dacă SUA vor suporta costurile reconstrucției economice majore din Venezuela și când sau cum vor fi desfășurate mai multe trupe americane în țară. Oficiali de la Pentagon încă evaluează cât timp vor rămâne forțele americane în regiune, au declarat sâmbătă oficiali din domeniul apărării. Alți oficiali americani au declarat că nu există în prezent planuri de a desfășura militari suplimentari sau de a solicita Congresului bani pentru Venezuela.

Costul supravegherii conducerii Venezuelei de către SUA vor depinde de obiectivele pe termen lung ale lui Trump. Aceasta ar putea implica reconstrucția economiei Venezuelei și tranziția acesteia către o democrație pe deplin funcțională sau obiectivul mai limitat de a securiza infrastructura petrolieră a țării.

Planul mai ambițios ar putea necesita ani și investiții de miliarde de dolari, precum și eforturi diplomatice semnificative cu țări străine bogate și instituții financiare internaționale pentru a dimensiona economia Venezuelei.

Care sunt riscurile pentru SUA?

Chiar și un obiectiv mai limitat de supraveghere a infrastructurii petroliere a Venezuelei este plin de riscuri: dacă trupele americane ar fi desfășurate pentru a proteja infrastructura petrolieră, acestea ar putea fi vizate de elemente de linie dură ale fostului regim Maduro sau de alte rețele criminale din țară și ar putea trage SUA și mai adânc în conflictul din țară.

SUA nu au spus dacă au „eradicat” alte rămășițe ale regimului Maduro – în special puterea ministrului de Interne al țării, Diosdado Cabello, și pe cea a ministrului Apărării, Vladimir Lopez, ambii putând apela la miliții și bande, precum și la forțele armate, pentru a riposta împotriva SUA în cazul în care acestea desfășoară mai multe forțe în țară.

„Cel mai rău scenariu ar fi ca o parte a armatei să adere la planul SUA, în timp ce o altă parte să se opună, iar situația să se transforme într-un fel de conflict armat intern”, a declarat Phil Gunson, analist cu sediul la Caracas pentru grupul de experți International Crisis Group.

Cine va conduce efectiv Venezuela după tranziție rămâne o întrebare deschisă, concluzionează jurnaliștii.

