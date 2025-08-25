Zamfir, atac la adresa lui Drulă privind alegerile din București: „USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării”

Senatorul PSD Daniel Cătălin Zamfir a lansat un atac dur pe pagina sa de Facebook la adresa lui Cătălin Drulă. Acesta îl acuză pe fostul lider USR că face presiuni pentru organizarea rapidă a alegerilor din București. Social-democratul afirmă că solicitările lui Drulă au la bază „ambiții personale” și nu interesele cetățenilor.

Într-o postare pe Facebook, Daniel Zamfir a ironizat insistențele lui Cătălin Drulă privind organizarea scrutinului din Capitală. El susține că USR nu are greutatea politică necesară pentru a dicta calendarul electoral.

„Hai că s-a umflat tărâța-n Drulau! Vrea el, mort copt, să ținem alegeri acum în București că nu doar s-a pozat degeaba cu Nicușor! Ce uită băieții ăstia e că sunt un partiduleț de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple”, scrie senatorul PSD.

Zamfir a subliniat că România se confruntă cu un an electoral complicat, iar cetățenii sunt preocupați mai mult de măsurile economice și sociale decât de competițiile politice.

„Chiar trecem printr-o perioada dificila, cu un an 2024 plin de alegeri, iar romanii sunt mult mai preocupati de masurile care le vor afecta traiul decat ambitiile personale ale drulăului. USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării și se poate guverna țara și fără ei. Și poate că ar fi mai bine”, adaugă senatorul PSD.

Postarea lui Zamfir vine ca o replică la răspunsul lui Cătălin Drulă în fața anunțului făcut astăzi de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, privind organizarea alegerilor pentru Primăria București.

Sursa foto: Mediafax foto / Andreea Alexandru

AUTORUL RECOMANDĂ: