Victorie uriașă pentru Spania: două orașe au fost desemnate cele mai verzi din UE. Ce țări au ratat titlul

Cel mai verde oraș din UE pentru anul 2028 a fost desemnat, într-o victorie categorică pentru Spania.

Premiile anuale European Green Capital și Green Leaf ale Comisiei Europene recompensează orașele care înregistrează progrese măsurabile în domeniul mediului, îmbunătățind în același timp calitatea vieții locuitorilor lor.

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În iunie, un juriu independent a redus lista celor 27 de candidați eligibili la opt finaliști, evaluând aspecte precum calitatea aerului și a apei, biodiversitatea și eforturile de reducere a emisiilor.

Cinci orașe au concurat pentru titlul de Capitală Verde a Europei: Aalborg, în Danemarca, Bielsko-Biała, în Polonia, Košice, în Slovacia, Porto, în Portugalia, și Zaragoza, în Spania. Alte trei orașe – Benidorm și Chiclana de la Frontera, din Spania, și Estarreja, din Portugalia – au ajuns pe lista scurtă pentru premiile Green Leaf, destinate orașelor cu populații mai mici, conform Euronews.

A fost desemnat cel mai verde oraș din Europa

Joi, 8 octombrie, în cadrul unei ceremonii festive organizate la Guimarães, în Portugalia, Zaragoza, câștigătoarea premiului din 2026, a fost desemnată Capitala Verde a Europei pentru 2028.

Orașul a primit premiul întâi pentru „guvernanța solidă și angajamentul pe termen lung, care îl ajută să răspundă cu succes provocărilor climatice tot mai mari”. Zaragoza, care a primit un premiu în valoare de 600.000 de euro, a fost apreciată pentru biodiversitatea urbană, spațiile verzi și utilizarea durabilă a terenurilor.

De asemenea, orașul a implementat un Plan director pentru infrastructura verde, care stabilește „strategii diverse pentru a maximiza și a conecta componentele verzi din întregul oraș”.

Benidorm și Estarreja au impresionat, la rândul lor, juriul prin angajamentul ferm de a crea locuri mai verzi, mai sănătoase și mai durabile pentru a trăi. Ambele au primit titlul European Green Leaf 2028. Fiecare va primi 200.000 de euro pentru proiecte ecologice și activități publice.

Benidorm s-a remarcat prin „gestionarea cu succes a presiunilor generate de turismul de masă”, menținând în același timp protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Estarreja a fost recunoscută drept un „exemplu convingător” de transformare ecologică, reușind să depășească moștenirea sa industrială.

„Orașele noastre se află în centrul tranziției ecologice a Europei”, afirmă Jessika Roswall, comisarul european pentru mediu, reziliența apei și o economie circulară competitivă.

„Aici putem transforma politicile în schimbări vizibile, readucând natura în cartierele noastre pentru a răcori străzile, a reduce poluarea aerului, a apei și fonică și a îmbunătăți gestionarea deșeurilor, creând astfel locuri mai sănătoase și mai durabile în care oamenii să trăiască și să se dezvolte.”

Roswall i-a felicitat pe toți cei trei câștigători, susținând că multe orașe din Spania și Portugalia sunt „adevărați pionieri în domeniul sustenabilității urbane”.

Cum sunt evaluate cele mai verzi orașe din Europa

UE a lansat premiul Green Capital pentru a recunoaște orașele care înregistrează progrese măsurabile în abordarea problemelor de mediu și în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor lor.

Premiul principal este deschis orașelor cu peste 100.000 de locuitori. Orașele mai mici, cu populații cuprinse între 20.000 și 100.000 de locuitori, concurează pentru titlul Green Leaf.

Juriul de experți a evaluat candidații în șapte domenii, inclusiv gradul de curățenie a aerului și a apei, protejarea naturii și a spațiilor verzi, gestionarea deșeurilor și a poluării fonice, ritmul reducerii emisiilor și măsurile de pregătire pentru amenințări precum căldura extremă și inundațiile.