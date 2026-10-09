Prima pagină » Actualitate » Victorie uriașă pentru Spania: două orașe au fost desemnate cele mai verzi din UE. Ce țări au ratat titlul

Victorie uriașă pentru Spania: două orașe au fost desemnate cele mai verzi din UE. Ce țări au ratat titlul

Victorie uriașă pentru Spania: două orașe au fost desemnate cele mai verzi din UE. Ce țări au ratat titlul
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cel mai verde oraș din UE pentru anul 2028 a fost desemnat, într-o victorie categorică pentru Spania.

Premiile anuale European Green Capital și Green Leaf ale Comisiei Europene recompensează orașele care înregistrează progrese măsurabile în domeniul mediului, îmbunătățind în același timp calitatea vieții locuitorilor lor.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În iunie, un juriu independent a redus lista celor 27 de candidați eligibili la opt finaliști, evaluând aspecte precum calitatea aerului și a apei, biodiversitatea și eforturile de reducere a emisiilor.

Cinci orașe au concurat pentru titlul de Capitală Verde a Europei: Aalborg, în Danemarca, Bielsko-Biała, în Polonia, Košice, în Slovacia, Porto, în Portugalia, și Zaragoza, în Spania. Alte trei orașe Benidorm și Chiclana de la Frontera, din Spania, și Estarreja, din Portugalia au ajuns pe lista scurtă pentru premiile Green Leaf, destinate orașelor cu populații mai mici, conform Euronews.

A fost desemnat cel mai verde oraș din Europa

Joi, 8 octombrie, în cadrul unei ceremonii festive organizate la Guimarães, în Portugalia, Zaragoza, câștigătoarea premiului din 2026, a fost desemnată Capitala Verde a Europei pentru 2028.

Orașul a primit premiul întâi pentru „guvernanța solidă și angajamentul pe termen lung, care îl ajută răspundă cu succes provocărilor climatice tot mai mari”. Zaragoza, care a primit un premiu în valoare de 600.000 de euro, a fost apreciată pentru biodiversitatea urbană, spațiile verzi și utilizarea durabilă a terenurilor.

De asemenea, orașul a implementat un Plan director pentru infrastructura verde, care stabilește „strategii diverse pentru a maximiza și a conecta componentele verzi din întregul oraș”.

Benidorm și Estarreja au impresionat, la rândul lor, juriul prin angajamentul ferm de a crea locuri mai verzi, mai sănătoase și mai durabile pentru a trăi. Ambele au primit titlul European Green Leaf 2028. Fiecare va primi 200.000 de euro pentru proiecte ecologice și activități publice.

Benidorm/Sursă foto: Shutterstock

Benidorm s-a remarcat prin „gestionarea cu succes a presiunilor generate de turismul de masă”, menținând în același timp protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Estarreja a fost recunoscută drept un „exemplu convingător” de transformare ecologică, reușind depășească moștenirea sa industrială.

„Orașele noastre se află în centrul tranziției ecologice a Europei”, afirmă Jessika Roswall, comisarul european pentru mediu, reziliența apei și o economie circulară competitivă.

„Aici putem transforma politicile în schimbări vizibile, readucând natura în cartierele noastre pentru a răcori străzile, a reduce poluarea aerului, a apei și fonică și a îmbunătăți gestionarea deșeurilor, creând astfel locuri mai sănătoase și mai durabile în care oamenii trăiască și se dezvolte.”

Roswall i-a felicitat pe toți cei trei câștigători, susținând multe orașe din Spania și Portugalia sunt „adevărați pionieri în domeniul sustenabilității urbane”.

Cum sunt evaluate cele mai verzi orașe din Europa

UE a lansat premiul Green Capital pentru a recunoaște orașele care înregistrează progrese măsurabile în abordarea problemelor de mediu și în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor lor.

Premiul principal este deschis orașelor cu peste 100.000 de locuitori. Orașele mai mici, cu populații cuprinse între 20.000 și 100.000 de locuitori, concurează pentru titlul Green Leaf.

Juriul de experți a evaluat candidații în șapte domenii, inclusiv gradul de curățenie a aerului și a apei, protejarea naturii și a spațiilor verzi, gestionarea deșeurilor și a poluării fonice, ritmul reducerii emisiilor și măsurile de pregătire pentru amenințări precum căldura extremă și inundațiile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Noi detalii după audierea lui Vlad Băltățeanu, presupusul criminal al Valentinei, fata găsită în râul Olt. Avocatul Adrian Cuculis: ”Nu a vrut să semneze absolut nimic”
15:10
Noi detalii după audierea lui Vlad Băltățeanu, presupusul criminal al Valentinei, fata găsită în râul Olt. Avocatul Adrian Cuculis: ”Nu a vrut să semneze absolut nimic”
POLITICĂ Alexandru Rogobete face apel la dialog între PSD, PNL și UDMR: „România nu mai are nevoie de orgolii politice”
14:37
Alexandru Rogobete face apel la dialog între PSD, PNL și UDMR: „România nu mai are nevoie de orgolii politice”
FLASH NEWS TikTok riscă o amendă uriașă după alegerile prezidențiale din România. Ancheta Comisiei Europene, încă în desfășurare după aproape doi ani
14:23
TikTok riscă o amendă uriașă după alegerile prezidențiale din România. Ancheta Comisiei Europene, încă în desfășurare după aproape doi ani
ECONOMIE Curs valutar BNR, vineri, 9 octombrie 2026. Euro și dolarul scad, dar aurul se scumpește puternic. Noile cotații anunțate de Banca Națională
14:07
Curs valutar BNR, vineri, 9 octombrie 2026. Euro și dolarul scad, dar aurul se scumpește puternic. Noile cotații anunțate de Banca Națională
ULTIMA ORĂ Simion anunță proteste în toată Europa pentru susținerea lui Călin Georgescu
14:00
Simion anunță proteste în toată Europa pentru susținerea lui Călin Georgescu
NEWS ALERT Cristela Georgescu, dezvăluiri în show-ul unui influencer MAGA, după patru zile consecutive de percheziții și audieri la DIICOT în dosarul de înșelăciune deschis pe numele soțului ei. Unde poate fi urmărit interviul
13:53
Cristela Georgescu, dezvăluiri în show-ul unui influencer MAGA, după patru zile consecutive de percheziții și audieri la DIICOT în dosarul de înșelăciune deschis pe numele soțului ei. Unde poate fi urmărit interviul
Mediafax
Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul. Avertisment dramatic: „Este o chestiune de supraviețuire”
Digi24
VIDEO. Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?”/ „Nu vă e rușine?”
Cancan.ro
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Adevarul
Euro se apropie de 5,5 lei. De ce BNR ar putea lăsa leul să se deprecieze
Mediafax
Bruxelles-ul spune „nu” Italiei și Greciei. Cele două țări vor să cheltuiască mai mult pentru a-și proteja cetățenii de scumpirile energiei
Click
Sânziana Buruiană, dezvăluiri despre viața de cuplu! Ce se întâmplă între ea și soț: „Nu mai avem timp”
Digi24
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Cancan.ro
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
14 octombrie 1947 – Chuck Yeager sparge bariera sunetului
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
FLASH NEWS Elon Musk și titanii din Silicon Valley, decorați de Donald Trump cu Medalia Națională pentru Știință
15:17
Elon Musk și titanii din Silicon Valley, decorați de Donald Trump cu Medalia Națională pentru Știință
FLASH NEWS UE schimbă regulile pentru fermele de porci și păsări din România. Costurile de conformare, estimate la peste 500 milioane euro la nivel european
15:15
UE schimbă regulile pentru fermele de porci și păsări din România. Costurile de conformare, estimate la peste 500 milioane euro la nivel european
VIDEO Navi Pillay, laureata Nobel pentru Pace, a glumit pe seama lui Trump după ce a aflat că a câștigat premiul
14:55
Navi Pillay, laureata Nobel pentru Pace, a glumit pe seama lui Trump după ce a aflat că a câștigat premiul
INCIDENT Explozie la o rafinărie de petrol din Grecia. Doi muncitori au fost grav răniți
14:07
Explozie la o rafinărie de petrol din Grecia. Doi muncitori au fost grav răniți
CONTROVERSĂ Fostul șef al serviciul de informații externe al Germaniei, arestat pentru spionaj și trădare, ar fi avut „contacte de lungă durată“ cu China, relatează revista „Spiegel”
13:48
Fostul șef al serviciul de informații externe al Germaniei, arestat pentru spionaj și trădare, ar fi avut „contacte de lungă durată“ cu China, relatează revista „Spiegel”
VIDEO Un agent ICE a împușcat un bărbat în New York, în timpul unei operațiuni de arestare. Un copil de cinci ani se afla în mașină
13:32
Un agent ICE a împușcat un bărbat în New York, în timpul unei operațiuni de arestare. Un copil de cinci ani se afla în mașină

Cele mai noi

Trimite acest link pe