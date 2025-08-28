Prima pagină » Actualitate » Zeci de trenuri, ANULATE din cauza datoriilor CFR! Compania nu-și poate achita facturile de peste 40 de milioane de lei

Ruxandra Radulescu
28 aug. 2025, 10:23, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Zeci de trenuri de la CFR Călători și Transferoviar Călători vor fi anulate, pe motiv de neplată a Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), transmite Club Feroviar.

Deși luni 25 august, CFR SA au promis  că nu vor fi trenuri anulate la CFR Călători și Transferoviar Călători pe motiv de neplată a Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), miercuri după amiază s-au răzgândit. Administratorul infrastructurii feroviare a dat o dispoziție în teritoriu prin care comunică ce trenuri se vor anula începând de luni, 1 septembrie, respectiv de la 1 octombrie.

„CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane de lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7,8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025.

Cu toate acestea, CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane de lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară ca urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii.

Menționăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru incovenientele care pot aparea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora”.

”Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20.08.2025, emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale CFR Călători, se dispune suspendarea următoarelor trase aparținând CFR Călători:

Ce trenuri sunt anulate la CFR Călători

Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5431 si 5432 SE ANULEAZĂ în relația Bacău – Suceava Nord și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5539 si 5540 SE ANULEAZĂ în relația Pașcani – Suceava Nord și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5568 si 5570, SE ANULEAZĂ în relația Botoșani- Suceava Nord și retur.
Începând cu data de 06.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 7035 si 7038 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Urziceni și retur.
a) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8003 SE ANULEAZĂ în relația București Obor- Fetești.
b) Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 8005 SE ANULEAZĂ în relația București Obor – Constanța.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 5106 și 5107 SE ANULEAZĂ în relația Mărășești – Buzău și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 13071 (5071) și 5072 SE ANULEAZĂ în relația Brazi – Buzău și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3115, 3116, 3117 și 3118 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3126 si 3129 SE ANULEAZĂ în relația Gurahonț – Arad și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3127 și 3128 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.
Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 3745 si 3746 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Brad și retur.
a) Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 4143 SE ANULEAZĂ în relația Bistrița Nord – Deda.
b) Începând cu data de 08.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 4145 SE ANULEAZĂ în relația Deda – Bistrița Nord.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4205 și 4207 SE ANULEAZĂ în relația Vatra Dornei – Bistrița Nord și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4102, 4103, 4105 și 4106 SE ANULEAZĂ în relația Cluj Napoca – Bistrița Nord și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4372 și 4373 SE ANULEAZĂ în relația Dej Călători – Bistrița Nord și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 și 4406 SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Halmeu și retur.
Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 4533 și 4536 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Războieni și retur.
a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2441 și 2443 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.
b) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2445 și 2447 SE ANULEAZĂ în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.
a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2560 și 2561 SE ANULEAZĂ în relația Mediaș – Sibiu și retur.
b) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 2563 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu – Sighișoara.
c) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenul 2564 SE ANULEAZĂ în relația Beia Hm – Sibiu.
d) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 2567 si 2568 SE ANULEAZĂ în relația Sibiu- Sighișoara și retur.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenul 1634 SE ANULEAZĂ în relația Brașov-București Nord.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 12661 (1661) și 1662 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Iași și retur.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1748 și 1749 SE ANULEAZĂ în relația Targu Mures – Deda și retur.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1571 și 1574 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1590 și 1599 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur.
Începând cu data de 04.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1530 și 1531 SE ANULEAZĂ în relația Baia Mare – Timișoara Nord și retur.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1532 și 1533, SE ANULEAZĂ în relația Satu Mare – Timisoara Nord și retur.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1537 și 1539 SE ANULEAZĂ în relația Timișoara Nord – Oradea și retur.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1743 și 1744 SE ANULEAZĂ în relația Arad – Oradea și retur.
Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 1745 și 1746 SE ANULEAZĂ în relația Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.

Trenuri anulate la Transferoviar Călători

II) Conform Notificării CFR SA nr. 1/3473 din data de 20.08.2025 emisă ca urmare a neachitării datoriilor restante ale Transferoviar Călători SRL, se dispune suspendarea următoarelor trase aparținând Transferoviar Călători SRL:

C.1. a) Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10057 și 10058 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Adjud și retur.

2. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10240, 10247, 10257 și 10252 SE ANULEAZĂ în relația Măneciu – Ploiești Sud și retur.

3. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10235 și 10220 SE ANULEAZĂ în relația Ploiesti Sud – Slănic și retur.

4. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10354 și 10355 SE ANULEAZĂ în relația Nehoiașu Hm – Buzău și retur.

5. Începând cu data de 01.09.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10412, 10413, 10414 și 10415 SE ANULEAZĂ în relația Nehoiașu Hm – Buzău și retur.

D 1. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10071 și 10072 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Galați și retur.

6. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10023 și 10024 SE ANULEAZĂ în relația București Nord – Brașov și retur.

7. Începând cu data de 01.10.2025 și până la noi dispoziții trenurile 10030 și 10031 SE ANULEAZĂ în relația Cluj Napoca – Brașov și retur.

Vă rugăm dispuneți măsurile necesare pentru tecturarea Livretului Central cu Mersul Trenurilor de Călători (valabile din 15.12.2024) si Livretele cu mersul trenurilor Regio de pe SRCF 1-8 (valabile din 15.12.2024), DE INTRODUCERE și OPERARE ÎN SISTEMUL INFORMATIC, de avizare a întregului personal interesat și a publicului călător”.

