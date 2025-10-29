Prima pagină » Actualitate » Zeljko KOPIC, furios după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3: „Puteam să ne compromitem!”. Ce s-a întâmplat în vestiar

29 oct. 2025, 08:18, Actualitate
Zeljko Kopic, furios după CS Dinamo - FC Dinamo 1-3 / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo din Liga 1 a câștigat cu 3-1 duelul „în familie” cu CS Dinamo, formație din Liga 2, în prima etapă din grupele Cupei României. La finalul meciului, Zeljko Kopic nu s-a arătat deloc încântat de cum s-a prezentat echipa sa în repriza secundă.

Astfel, la finalul întâlnirii, antrenorul croat și-a certat jucătorii, declarându-se dezamăgit de atitudinea pe care aceștia au avut-o în partea a doua.

Kopic pune biciul pe „câini”

În opinia sa, elevii săi au revenit pe teren de la cabine mult prea relaxați, iar acest lucru îi putea costa scump.

„Prima repriză a fost foarte bună, am fost mulțumit, am controlat jocul, am atacat careul, am marcat două goluri. Adversarul nu a avut ocazii. După, am încercat să protejez unii jucători pentru meciul cu CFR Cluj, de vineri. Unii jucători au intrat în a doua repriză și am pierdut posesia. Puteam să ne compromitem meciul, acesta nu e nivelul de responsabilitate pe care îl vreau de la echipa mea. În final, e o lecție foarte bună pentru echipă”, a declarat Kopic.

Întrebat ce le-a spus jucătorilor în vestiar, el a răspuns:

„Pot să vă spun. În fotbal, poți să câștigi sau să pierzi. Dar, nivelul responsabilității, concentrării, pentru a evoluat cât mai bine, trebuie să fie în fiecare meci la cel mai înalt nivel. Dinamo este un club cu mulți suporteri, cu multe trofee. Lucrăm ceva la antrenamente, vreau ca în jocul să văd ceea ce lucrăm. Pregătirea pentru meciuri trebuie să fie de top. Fotbalul se joacă din poartă în poartă, dacă ratăm și luăm goluri, nu suntem la cel mai înalt nivel”.

Pe de altă parte, tehnicianul croat a făcut referire și la câțiva dintre jucătorii săi: „Perica nu este la cel mai înalt nivel. A avut probleme, a pierdut antrenamente, nu e ușor să reintri în acest flux fotbalistic.

Lui Caragea i-am transmis că merită să joace. I-am spus că nu joacă datorită regulii U21. Și nici pentru că vreau să odihnesc alți jucători. Merita toate șansele”.

