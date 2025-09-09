Zile de coșmar! Un bărbat a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără apă și hrană. Cum a reușit să scape

Un bărbat de 70 de ani a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără să aibă apă și hrană. A trăit un real coșmar, în momentul în care și-a dat seama că nu are nici telefonul la el, pentru a apela după ajutor.

Zile întregi, bărbatul din Germania, Osnabruck, s-a chinuit să scape din acest coșmar, însă fără succes. Scenariul sumbru a început când, aflat în lift, o siguranță a sărit, aspect care a cauzat o defecțiune. Liftul s-a oprit complet, iar butonul de urgență nu a putut fi folosit sub nicio formă.

O voce slabă s-a auzit din liftul casei

Salvarea, însă, a venit în ultimul moment. Pentru că bărbatul nu a mai putut fi contactat, fiul său l-a căutat disperat. A cerut ajutorul poliției, iar oamenii legii s-au deplasat la locuința bărbatului de 70 de ani. Atunci au descoperit că el se afla în liftul nefuncțional. Auziseră o voce slabă din interior.

„Doi agenți, pe nume Hille și Lukas, au mers imediat la locuință și au strigat după bărbat. Din lift s-a auzit o voce slabă”, a transmis poliția.

Bărbatul a fost salvat de polițiști

Ușa liftului a fost forțată de polițiști până când au reușit să o deschidă. L-au găsit pe bărbatul de 70 de ani complet deshidratat și epuizat. În încercarea să iasă din lift, bărbatul smulsese panourile din cabina liftului și a îndoit bucăți de metal.

Bărbatul a fost transportat la spital. Ulterior, în semn de recunoștință, bărbatul de 70 de ani i-a invitat pe polițiști la cafea, arată Blick.ch.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ