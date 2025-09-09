Prima pagină » Actualitate » Zile de coșmar! Un bărbat a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără apă și hrană. Cum a reușit să scape

Zile de coșmar! Un bărbat a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără apă și hrană. Cum a reușit să scape

09 sept. 2025, 13:31, Actualitate
Zile de coșmar! Un bărbat a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără apă și hrană. Cum a reușit să scape

Un bărbat de 70 de ani a rămas blocat în liftul casei timp de 4 zile, fără să aibă apă și hrană. A trăit un real coșmar, în momentul în care și-a dat seama că nu are nici telefonul la el, pentru a apela după ajutor.

Zile întregi, bărbatul din Germania, Osnabruck, s-a chinuit să scape din acest coșmar, însă fără succes. Scenariul sumbru a început când, aflat în lift, o siguranță a sărit, aspect care a cauzat o defecțiune. Liftul s-a oprit complet, iar butonul de urgență nu a putut fi folosit sub nicio formă.

O voce slabă s-a auzit din liftul casei

Salvarea, însă, a venit în ultimul moment. Pentru că bărbatul nu a mai putut fi contactat, fiul său l-a căutat disperat. A cerut ajutorul poliției, iar oamenii legii s-au deplasat la locuința bărbatului de 70 de ani. Atunci au descoperit că el se afla în liftul nefuncțional. Auziseră o voce slabă din interior.

„Doi agenți, pe nume Hille și Lukas, au mers imediat la locuință și au strigat după bărbat. Din lift s-a auzit o voce slabă”, a transmis poliția.

Bărbatul a fost salvat de polițiști

Ușa liftului a fost forțată de polițiști până când au reușit să o deschidă. L-au găsit pe bărbatul de 70 de ani complet deshidratat și epuizat. În încercarea să iasă din lift, bărbatul smulsese panourile din cabina liftului și a îndoit bucăți de metal.

Bărbatul a fost transportat la spital. Ulterior, în semn de recunoștință, bărbatul de 70 de ani i-a invitat pe polițiști la cafea, arată Blick.ch.

Autorul recomandă:

Coșmar în apartamentul unei femei din Iași. A închiriat spațiul unui bărbat, însă s-a trezit cu zece muncitori și datorii uriașe

Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți

Cum a supraviețuit un bărbat, timp de 9 zile, după ce i s-a stricat mașina în pădure. A rămas singur, fără apă și mâncare

Supraviețuire miraculoasă după un ACCIDENT aviatic în SUA. Toate cele 15 persoane aflate la bord s-au ales doar cu răni ușoare

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

EXCLUSIV Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
14:43
Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
EXTERNE Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
14:33
Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
EXTERNE Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
14:31
Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
POLITICĂ Scandal în coaliție. USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea șefului ASF în Parlament: „Au făcut zid în jurul ASF”
14:02
Scandal în coaliție. USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea șefului ASF în Parlament: „Au făcut zid în jurul ASF”
ACTUALITATE Razie de proporții pe Litoral. ANSVA a dat amenzi de peste 6 milioane lei, oprind activitatea în 88 de cazuri
14:01
Razie de proporții pe Litoral. ANSVA a dat amenzi de peste 6 milioane lei, oprind activitatea în 88 de cazuri
VIDEO Dragoș Pîslaru ACUZĂ fostul Guvern că „în anul electoral 2024 a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele de populație”
14:00
Dragoș Pîslaru ACUZĂ fostul Guvern că „în anul electoral 2024 a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele de populație”
Mediafax
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare / Precizările Guvernului României
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Câte zile libere vor avea românii în anul 2026
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noul Renault Clio, lansat oficial. Subcompacta arată WOW – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Cum a ajuns Las Fierbinți cel mai urmărit serial. Românii nu ratează niciun episod
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
TRAGEDIE DE NEDESCRIS! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți spânzurați în apartamentul în care locuiau. Poliţiştii, șocați când au intrat în casa profesoarei. Ce era în cameră sfâșie sufletul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Care sunt cele mai furioase țări din lume?
VIDEO Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
14:36
Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
ACTUALITATE Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
14:30
Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
SPORT Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
14:29
Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
EXTERNE Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel
14:19
Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel
ACTUALITATE Valentin Stan: „AMERICA nu a făcut concesii in negocierea cu Uniunea Europeană”
14:00
Valentin Stan: „AMERICA nu a făcut concesii in negocierea cu Uniunea Europeană”
ACTUALITATE TRAGEDIE în Drobeta Turnu Severin. Mamă și fiul ei, de 7 ani, găsiți morți în casă. Detaliul care i-a șocat pe polițiști
13:58
TRAGEDIE în Drobeta Turnu Severin. Mamă și fiul ei, de 7 ani, găsiți morți în casă. Detaliul care i-a șocat pe polițiști