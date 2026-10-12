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Mii de credincioși așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva, în a cincea zi de pelerinaj

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Mii de credincioși din toate colțurile țării continuă să vină la Mitropolie pentru a se închina la sfintele moaște și pentru a se ruga, după ce duminică seară a avut loc procesiunea „Calea Sfinților”. Este a cincea zi de pelerinaj la racla Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași și peste 133.000 de oameni au participat de la debutul evenimentului. Astăzi, peste 10.000 de persoane erau în rândul special amenajat, pe aproape 2 kilometri. De la începutul pelerinajului, aproape o mie de cazuri medicale au fost înregistrate de echipajele de salvare.

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Aproximativ 13.000 de credincioși așteaptau astăzi să ajungă la sfintele moaște. Timpul de așteptare a scăzut la aproximativ 3-4 ore, iar coada se întindea pe 2 kilometri. De la debutul pelerinajului, au fost înregistrate 964 de cazuri medicale, dintre care 40 de persoane au fost transportate la spital, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Anul acesta, aproximativ 30.000 de credincioși au participat la procesiune, potrivit estimărilor. Numărul este mai mare decât cel înregistrat anul trecut, când la eveniment au luat parte 27.500 de persoane. În cadrul procesiunii, sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost purtate pe străzile orașului, în cadrul manifestărilor religioase dedicate hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, iar credincioșii continuă să ajungă la Iași în zilele premergătoare hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorit miercuri, 14 octombrie.

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