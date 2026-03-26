Adrian Cioroianu, ipoteză-șoc. ”Nu sunt convins că Trump mai vrea să ajute Ucraina”

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, istoricul Adrian Cioroianu a analizat perspectivele războiului din Ucraina la nivelul sprijinului american. În opinia cunoscutului profesor, Administrația Trump nu mai consideră ca fiind relevant un ajutor al Statelor Unite în favoarea ucrainenilor.

Washingtonul amenință partea ucraineană că s-ar putea retrage din mediere (detalii AICI) dacă nu se obțin rezultate concrete, titrează presa americană.

În prezent, Europa susține Ucraina, nu Statele Unite

Context în care, istoricul Adrian Cioroianu a observat că, din punctul său de vedere, liderul de la Casa Albă nu mai poate fi credibil, întrucât Trump susține, printre altele, că Putin vrea binele Ucrainei.

Ei, cum poți să mai iei în serios ceva ce ar spune mâine (Trump)? Iertați-mă, dar ajutorul american nu știu dacă mai există de luni de zile. În momentul de față, Europa e cea care susține Ucraina, nu Statele Unite. Să sperăm că sunt și anumite informații, eu știu, de natură armată sau a intelligence-ului. Dar cel puțin cu hardware, cu armament, eu nu știu dacă în ultimul an Satele Unite au livrat pentru Ucraina foarte mult, dar știm sigur că au livrat europenii.

Putin e marele câștigător al războiului din Iran

Chestionat de moderator în legătură cu declarația de ieri a lui Zelenski, potrivit căruia acțiunea Americii în Iran servește Rusiei întrucât îi dă un răgaz lui Putin, reputatul istoric a aprobat aserțiunea președintelui Ucrainei. Cioroianu a mai observat că noul conflict militar este în defavoarea românilor.

”Îi dă și răgaz lui Putin, îi dă și bani, pentru că Rusia e avantajată de creșterea prețului petrolului. Evident că atenția s-a mutat de la Ucraina, iar nouă ca români nu prea ne covine lucrul ăsta”. 

