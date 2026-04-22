Fostul lider liberal Crin Antonescu a criticat dur mandatul premierului Bolojan, actual președinte al PNL. În opinia invitatului jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, apropierea lui Ilie Bolojan de zona extremismului de stânga reprezentantă de USR este evidentă.

Fostul prezidențiabil Crin Antonescu a observat, în studioul Gândul, că premierul în funcție are parte de o susținere nemaivăzută din zona progresistă, a activismului tefelist cum nu s-a văzut nici în vremea lui Traian Băsescu.

Bolojan, „ținta unor ode”

„Tulburarea prin care a trecut Bolojan și nu e ușor să te pomenești deodată și președinte al țării, fie și interimar, și prim-ministru… Dar mai ales să te pomenești ținta unor ode și a unor campanii cum nu prea s-au mai văzut. Nici Băsescu n-a fost atât de lăudat pe metru pătrat de niște oameni pe care presupun că-i apreciază la maximul domnul Bolojan, văzându-i gusturile. Gen Liiceanu, gen alți profesioniști ai cuvântului”.

Cum lucrează „cavalerii opiniei”

Este vorba de o grupare extrem de activă și de zgomotoasă, organizată în jurul doctrinei de tip bolșevic, care acum îl reneagă pe cel promovat intensiv în scrutinul prezidențial din mai 2025, Nicușor Dan, completează Antonescu.

„Probabil că acest lucru, mai ales în ultima vreme când deja este contrapus trădătorului în ghilimele Nicușor Dan, el devine idolul acestei falange bolșevice, cum îi spun eu”.

Protestul pro-Bolojan de luni seară din Piața Victoriei a fost un eșec, unde au participat niște „descreierați politic”, mai observă invitatul. Acesta a reamintit un miting dinaintea anulării alegerilor din decembrie 2024, organizat de aceeași tabără #rezist pentru susținerea fostei candidate USR Elena Lasconi. „Toți acești cavaleri eroi ai opiniei, Manole sau Chirilă, au început să înjure PSD, PNL, deși cereau voturi de la ei”.

