Antonescu, critici aspre la adresa premierului. „Bolojan devine idolul acestei falange bolșevice”

Fostul lider liberal Crin Antonescu a criticat dur mandatul premierului Bolojan, actual președinte al PNL. În opinia invitatului jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, apropierea lui Ilie Bolojan de zona extremismului de stânga reprezentantă de USR este evidentă. 

Fostul prezidențiabil Crin Antonescu a observat, în studioul Gândul, că premierul în funcție are parte de o susținere nemaivăzută din zona progresistă, a activismului tefelist cum nu s-a văzut nici în vremea lui Traian Băsescu

Bolojan, „ținta unor ode”

Tulburarea prin care a trecut Bolojan și nu e ușor să te pomenești deodată și președinte al țării, fie și interimar, și prim-ministru… Dar mai ales să te pomenești ținta unor ode și a unor campanii cum nu prea s-au mai văzut. Nici Băsescu n-a fost atât de lăudat pe metru pătrat de niște oameni pe care presupun că-i apreciază la maximul domnul Bolojan, văzându-i gusturile. Gen Liiceanu, gen alți profesioniști ai cuvântului.

Cum lucrează cavalerii opiniei”

Este vorba de o grupare extrem de activă și de zgomotoasă, organizată în jurul doctrinei de tip bolșevic, care acum îl reneagă pe cel promovat intensiv în scrutinul prezidențial din mai 2025, Nicușor Dan, completează Antonescu.

„Probabil că acest lucru, mai ales în ultima vreme când deja este contrapus trădătorului în ghilimele Nicușor Dan, el devine idolul acestei falange bolșevice, cum îi spun eu”. 

Protestul pro-Bolojan de luni seară din Piața Victoriei a fost un eșec, unde au participat niște descreierați politic, mai observă invitatul. Acesta a reamintit un miting dinaintea anulării alegerilor din decembrie 2024, organizat de aceeași tabără #rezist pentru susținerea fostei candidate USR Elena Lasconi. „Toți acești cavaleri eroi ai opiniei, Manole sau Chirilă, au început să înjure PSD, PNL, deși cereau voturi de la ei”. 

AUTORUL RECOMANDĂ

Crin Antonescu îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: Așa credea și Ceaușescu că ne face bine

Recomandarea video

Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un organ ignorat ar putea fi cheia pentru o viață mai lungă, cred cercetătorii
