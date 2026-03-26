Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Bușcu: ”Mirabela Grădinaru ar putea lua lecții de engleză/E o vestimentație de doliu/Să schimbe stilista”

Bușcu: ”Mirabela Grădinaru ar putea lua lecții de engleză/E o vestimentație de doliu/Să schimbe stilista”

Vizita Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui țării, în Statele Unite continuă să facă valuri. Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Doru Bușcu a criticat pe un ton ironic prestația în limba engleză a reprezentantei României la summitul organizat de Melania Trump. Acesta a sugerat și că Mirabela Grădinaru are nevoie să își îmbunătățească serios imaginea, mai ales că reprezintă imaginea țării.

”E o fată frumoasă, poate fi ultra îmbunătățită

Doru Bușcu: Aș vrea ca Mirabela să schimbe stilista. Sau stilista să-i schimbe stilul. Am văzut că mulți o laudă.

Ionuț Cristache: Da, e ceva…

Bușcu: Poate fi o fată drăguță, după mine poate fi, ca, ultra îmbunătățită. Sunt niște modele populare, după mine neinspirat așezate, e o vestimentație de doliu. E o fată frumoasă, ar putea să fie și mai frumoasă. Trebuie să încape pe mâinile unora… e vorba de imaginea țării noastre. Și la engleză trebuie lucrat.

Cristache: Vorbește mai bine decât Nicu.

Ia-ți un profesor și te pregătește

Bușcu: Vorbește aproape la fel, în același stil ca Melania Trump, care e din 96 în Statele Unite. Ea chiar n-a putut fi adusă pe calea cea bună a unei limbi americane, engleze, melodioase. Dacă știi că te duci, pune mâna, British Council e aci, la un telefon.

Cristache: Da exersează discursul ăla că a avut două minute. Citește-l în avion până îl înveți pe de rost.

Bușcu: Da, în oglindă. Ia-ți un interlocutor, ia-ți un profesor și te pregătește. Există o terminologie specifică fiecărui domeniu. Dacă vorbești cu politicienii e un anume fel de a construi fraze, sunt anume termeniDacă  faci o prezentare de inginerie, e clar că sunt cu totul alți termeni. Trebuie făcute lucrurile astea.

Cristache: Dar dincolo de pojghița asta de discurs, dincolo de prezență, de haine… Crezi că se pregătește o activitate mai intensă a partenerei lui Nicușor Dan în spațiu public? Vine să umple niște goluri de personalitate pe care le-ar avea Nicușor Dan? I se pregătește rolul ăsta?

Bușcu: Nu ar fi rău să i se pregătească, nu ar fi rău să umple niște goluri. Sunt niște goluri de activism al Primei doamne. Ea trebuie să sprijine fundații. Sunt niște lucruri care nu se fac. Se pretinde că se fac în societate, dar aș vrea, de exemplu, să se implice puternic în problema educației. 

Nicușor Dan, stand up comedy despre prețul gazului. Doru Bușcu: ”Este îngrijorător jocul mâinilor/N-am putut urmări cuvintele”

Cioroianu intervine în controversa Mirabela Grădinaru. ”În epoca noastră e o supraexpunere/Pe mine mă interesează ce face Primul domn al țării”

