Criza politică reverberează profund în societate, iar aceasta din urmă nu va mai tolera mult timp să nu îi fie respectate opțiunile electorale, a explicat Crin Antonescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Astfel, AUR, care în prezent ocupă primul loc în sondajele de opinie ca favorabilitate, nu va mai putea fi ignorat de actuala putere, este convins fostul președinte al PNL. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Fostul prezidențiabil a admis că, din punctul său de vedere, AUR este primul partid al țării, care taxează greșelile direcției pro-europene. Mai precis, formațiunea suveranistă crește pe fondul „dozei accentuate de iresponsabilitate a proeuropenilor”.

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„De câte ori vom mai accepta?”

În dialogul cu jurnalistul Ionuț Cristache, Crin Antonescu a argumentat că ideea acestui cordon sanitar prin care Nicușor Dan justifică izolarea AUR din ecuația puterii este una falsă. Mai ales că USR, de exemplu, partid aflat la guvernare de aproape 2 ani, deși reprezintă un procent minor din electorat, se raliază aceleiași doctrine extremiste, deși în sens opus față de AUR.

„Câte alegeri vom mai anula? De câte ori vom mai accepta ideea că al doilea, acum probabil va fi primul partid, nu e chemat măcar la niște consultări? (n.r. – E vorba de încălcări) ale principiilor democratice, Încă o dată o spun, AUR e un partid care din punctul meu de vedere nu e extremist, în niciun caz. Nu e mai extremist decât USR, în niciun caz. Are oameni care nu că îmi plac, dar cu care sunt absolut convins că se poate dialoga. Are oameni care fac și susțin lucruri mai puțin pe gustul meu. Democrația presupune să accept și alte gusturi”.

Puterea va trebui să accepte rezultatele viitoarelor alegeri

În continuare, fostul președinte PNL a observat că reprezentanții actuali ai puterii vor trebui să accepte voința populară, așa cum va fi ea exprimată la următoarele alegeri.

„Deci ce se va întâmpla? Cum se vor confrunta actualii deținători ai puterii?Cum se vor confrunta actualii deținători ai puterii. Nicușor, Bolojan, într-un anumit fel și Sorin Grindeanu sau PSD-ul chiar dacă ei nu mai sunt la guvernare, cu rezultatul următoarelor alegeri? Asta nu știu”.

Ce vrea USR, de fapt

În finalul dialogului, invitatul a oferit și un exemplu care, în opinia sa, arată intenția USR de a pune în dificultate relațiile internaționale ale României, mai ales pe relația cu Statele Unite.