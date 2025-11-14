Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”

Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”

14 nov. 2025, 09:16, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ciprian Ciucu a explicat, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” că Primăria Capitalei și Guvernul României nu dețin un buget considerabil „astfel încăt să consolideze tot ce este de consolidat”. De altfel, primarul Sectorului 6 a mai precizat că Primăria Capitalei „nu a consolidat mai mult de 3 clădiri” cu risc seismic, în ultimii 15-20 de ani. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

În ultimii cinci ani, o singură clădire încadrată la risc seismic a fost consolidată în București. Lista imobilelor aflate în pericol, în cazul unui cutremur puternic, este, însă, uriașă: nu mai puțin de 840 de clădiri. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a explicat că, în ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei „nu a consolidat mai mult de 3 clădiri”.

„Despre clădirile cu risc seismic. Din 840 de clădiri cu risc seismic, a consolidat doar una singură în cinci ani de zile. În ritmul ăsta, domnule primar, ne ia câteva sute de ani. E o prioritate pentru dumneavoastră reconsolidarea acestor clădiri?”, a întrebat Ionuț Cristache.

„Avem un eșec al politicii”

„De aceea propun o viziune pe termen lung. Pentru că dacă vă spune cineva că în doi ani de zile se apucă și consolidează un număr semnificativ de clădiri cu risc seismic, minte. Nu are cum. Gândiți-vă că în ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri. Avem un eșec al politicii. Aici sunt mai multe motive.

De exemplu, ai un bloc care are risc seismic. În acel moment, dacă vrei ca să intri cu un program, că ai și bani, și proiectare, dacă nu ai acceptul proprietarilor sau al unui proprietar, nu poți face nimic. Dreptul la proprietate, omul îi spune că e proprietatea lui, nu poți fără acordul lui să intri și să consolidezi. E nevoie de modificări legislative.

Doi la mână. Sunt clădiri care, poate, nu au o valoarea cultural-istorică și costă mai mult, de exemplu, să o consolidezi decât să o reconstruiești de la zero. Trebuie să vii cu modificări legislative ca să îți facă tranzitarea dreptului de proprietate.

Trei la mână. Banii nu ajung. Deci Primăria Capitalei și Guvernul nu au atât de mulți bani astfel încăt să consolideze tot ce este de consolidat. În acest moment, din câte știu eu, sunt niște fonduri, în special, la Ministerul Dezvoltării, dar nu am cunoștință de importante fonduri europene care, cumva, să facă o diferență”, a spus Ciprian Ciucu.

