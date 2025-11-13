Ciprian Ciucu scoate la iveală erorile referendumului lăsat "moștenire" de Nicușor Dan. Soluția primarului pentru evitarea blocajelor

Ciprian Ciucu, actualul primar al sectorului 6 și propunerea PNL în cursa pentru Primăria Capitalei, a discutat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, despre implementarea referendumului lui Nicușor Dan, votat de bucureșteni în 2024.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria General, a declarat că aplicarea referendumului organizat de fostul edil, Nicușor Dan, anul trecut, vine cu o serie de necunoscute, care pot genera, mai degrabă conflicte între primarii de sector și PMB.

„Trebuie să fie aplicat referendumul. Aici nu avem discuții, dar să vedem cum, pentru că diavolul se ascunde în detalii. Referendumul spune că la propunerea primarului, Consiliul General va distribui banii, în baza a ce? A unei negocieri? Fiecare își face o majoritate pe buget și dăm mai mulți bani la un sector sau altul sau la PMB, în funcție de cine negociază în Consiliul General de către niște oameni au un salariu de 1.200 lei, și n-au capacitatea de a prioritiza și de a înțelege zeci de proiecte pe care le are în implementare”,a atras atenția Ciprian Ciucu.

Soluția lui Ciprian Ciucu pentru aplicarea Referendumului lui Nicușor, fără conflicte între PMB și primăriile de sector

Ciprian Ciucu propune, însă, o soluție pentru evitarea unui posibil haos după aplicarea referendumului lui Nicușor Dan, prin care Consiliul General al Municipiului București va fi responsabil de împărțirea banilor, proveniți din taxe, între Primăria București și primăriile de sector.

„Iei principale competențe legale, adică responsabilități pe care le are Primăria Mare. Încep cu un contra exemplu. În sectorul 6, Primăria de Sector are parcurile, în sectorul 2 nu le are, sunt la Primăria Municipiului București. În sectorul 6 Primăria de Sector nu are bulevardele principale. În sectorul 4 le are și este un fel de amestecătură de competențe legale și teritoriale între Primăria de sector și Primăria Capitalei. Și nu este deloc clar. Și atunci, ce faci? Iei aceste competențe pe servicii publice, pe care le are Primăria Generală: apă, canalizare, iluminat public, transport public, termoficare și le duci pe toate acestea la nivelul primăriei mari, Primăria Capitalei și vezi și ce rămâne la Primăria de sector: piețele, școlile, parcurile. Calculezi cât costă operarea lor, cât mă costă să operez acel serviciu public și ce necesar de investiți am? Banii trebuie să urmeze responsabilitățile și competențele. Dacă Primăria Capitalei are competențe și servicii care costă mai mult, este normal ca banii să meargă acolo. Dacă Primăria de sector are, de exemplu, management-ul deșeurilor, are nevoie de bani. Deci trebuie să fie un calcul practic, economic. O faci etapizat. Hai să zicem că plecăm de la ideea că Primăria Generală trebuie să ajungă la 60% și sectoarele să împartă ce rămâne 40%. Hai să o facem etapizat.”, a explicat Ciprian Ciucu.

Recomandarea autorului: