Campania anunțată de liderul AUR, George Simion, în vederea denunțării în Occident a abuzurilor comise împotriva liderului suveranist Călin Georgescu, nu va avea efect, apreciază jurnalista Corina Drăgotescu. Cunoscuta realizatoare de televiziune apreciază că Simion este un lider cu o retorică neconvingătoare, iar demersul său nu va convinge liderii suveraniști globali. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, a adus în discuție ofensiva diplomatică prin care liderul AUR va încerca să-i facă pe partenerii strategici ai României și nu numai, să conștientizeze speța Călin Georgescu.

Din perspectiva invitatei sale, inițiativa lui Simion nu va avea vreo finalitate practică, întrucât acesta are un discurs slab.

„Eu cred că bate la uși închise și discursul prost pe care îl are Simion în perioada asta arată o lipsă de resurse, aș putea spune chiar resurse intelectuale până la urmă”.

„Gaura neagră a alegerilor anulate”

În același context, Corina Drăgotescu a reamintit că anularea alegerilor va continua să divizeze societatea, iar faliile se vor accentua.

„Câtă vreme nu se eliberează, nu este făcut public raportul anulării alegerilor din 2024, acolo va fi o gaură neagră, lumea se va concentra și părțile în societate, taberele vor fi permanent împotrivă sau contra, dar va exista această ruptură în societate și câtă vreme nu se face lumină, nu există niciun fel de dubiu că lucrurile vor continua în acest fel. Și anume, o parte de societate pentru Călin Georgescu, o parte împotrivă sau indiferentă la Călin Georgescu”.

De ce iubesc regimurile autoritarismul

Cunoscuta realizatoare de televiziune a comentat, de asemenea, de ce metodele autoritare sunt preferate de regimuri, indiferent de orientarea lor politică.