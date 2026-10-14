Odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu și pactul pe 6 luni susținut de politicieni, puterea de decizie devine mai fragmentată și are termen de garanție, a afirmat jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. În plus, viitoarea guvernare nici nu poartă răspunderea deciziei. Cunoscuta realizatoare de televiziune a avertizat în legătură cu riscul la care este expusă România, în următoarele 6 luni, dacă ar apărea o criză de proporții, de orice natură ar fi ea. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Anomalia politică vizează și o altă realitate spre care se îndreaptă partidele, și anume o nouă configurație politică, cu mai multe partide în opoziție.Este o premieră după 90, a remarcat moderatorul emisiunii.

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O premieră absolută după 1990

Ionuț Cristache: Vom avea mai multe partide în opoziție decât la putere. Vom avea UDMR, USR, PNL și AUR în opoziție. Mie mi se pare de balamuc și asta. De regulă majoritatea e la putere, nu în opoziție.

Corina Drăgotescu: Foarte bine zis, e de balamuc. Pentru că asta nu mai este guvernarea rezultată în urma alegerilor. Deci noi am votat degeaba. Nu știu de ce mai votăm. Dacă vin diversi premieri, cum zic eu, apă sfințită… Gândiți-vă că o să vină o criză. E guvern cu termen de garanție, 6 luni. Să dea Dumnezeu să fie cum spune domnul Cataramă. Niciun partid nu se va reface în 6 luni, de-abia își vor reveni.

Drăgotescu: Noi am votat altceva

Interlocutoarea sa a mai observat că România este foarte expusă dacă intervine o situație gravă. Pe de altă parte, această formulă de putere nu respectă voturile alegătorilor din 2024, a mai observat Corina Drăgotescu.

Corina Drăgotescu: Noi am votat altceva (…) Gândiți-vă că în astea 6 luni se întâmplă ceva dramatic. Și România e condusă de Luca Niculescu și Nicușor Dan. Un război, o invazie, o dronă, o altă criză. Că vedeți câte s-au întâmplat numai anul ăsta. Pe ce cale mergem? Cine-și asumă calea pe care vom merge? Cine-și asumă ceea ce se va întâmpla? Deciziile luate, măsurile luate, o altă pandemie. Cine răspunde politic? O guvernare, am văzut în anii 90, o guvernare care nu are răspundere politică poate să facă mult mai mult rău decât o guvernare politică.

Ionuț Cristache: Exact, o guvernare care nu se teme de vot, pentru că lumea e năucită.