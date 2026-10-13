Ion Cristoiu: O altă năstrușnicie – Guvern cu perioadă de valabilitate redusă. Expiră în 6 luni

În Pastila sa editorială de marți, 13 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre un „Guvern cu perioadă de valabilitate redusă”, care „expiră în șase luni”.

„Caracteristica de esență a toamnei este ceața. La fel am putea spune despre viața politică din România în prezent. Caracteristică acestei vieți politice este ceața din aparență. Sunt negocieri mai mult sau mai puțin intense pentru formarea noului guvern.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

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Luca Niculescu ne dovedește, prin comportamentul din aceste zile, că într-adevăr a apărut în România o nouă meserie: premier desemnat. Domnia sa repetă în chip halucinant tot ce au făcut premierii desemnați care au căzut în Parlament, Eugen Tomac, Adrian Vestea și Siegfried Mureșan, adică dă interviuri, face declarații și zice că negociază.

A beneficiat de un spectacol de muzică și sunet hilomin, tipic Antena 3, genul celor făcute în campania electorală, cu participarea lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, cu întrebări tâmpite, sigur aranjate, de genul: „Sunteți omul Franței?”. Eu rar am văzut o mai mare imbecilitate ca cea prezentă în presa românească. Nu poți minți pe cineva.

„Sunteți omul? Sunteți agent, cum a fost și el, că sunteți agent al serviciului secret german, nu sunteți omul Franței?” Nu ai, oare, ca Niculescu?

Dacă există totuși o nuanță, o deosebire mică între prestația lui Luca Niculescu și cea a celorlalți premieri desemnați, aceasta este că astăzi, marți, sau când s-au împlinit șapte zile de la desemnarea domniei sale și când mai sunt două zile până când trebuie neapărat să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, domnia sa n-are nimic, nimic, nimic, nimic. Da, măcar ceilalți mai aveau câte ceva. Deci, voturi, listă, nu mai spun de vorba de pe vremea lui Eugen Tomac: listă de miniștri, program de guvernare, pe care îl discutau în interviuri. Așa aveau ei și, repet, voturi. Fix veți avea? Totuși, nu știu, 171 sigure? Tu, ca Niculescu, astăzi n-ai nimic. Știu, am înțeles că ar fi discutat cu minoritățile și acestea s-ar fi angajat să îi dea votul.

Oricum, dădeau minoritățile, îi dădeau votul. Deci, listă nu avem. Dar nu, nu. Nu că nu avem lista miniștrilor. Domnia sa ne anunță de câteva zile că nu s-a decis nici în legătură cu ce fel de guvern va fi, nici cu alte aspecte. Mai multe variante: un guvern politic, un guvern tehnocrat, un guvern hibrid.

După asta, program de guvernare, măcar ideile. Eu n-am înțeles cum a avut el întâlniri cu partidele parlamentare fără să le prezinte programul, măcar lista, că poți să te duci, la fel de bine ca ceilalți premieri desemnați. El, neavând nimic, ne-a lăsat impresia unui tip care a plecat cu un coș gol, ca un fel de Scufiță Roșie care s-a dus după ouă și te-a dus la parlament. Deci, la partide: „PSD, câte ouă ne dați? De câte voturi dispuneți?”. După asta, la partid. Deocamdată, coșul e gol.

Deci putem vorbi despre o premieră: putem spune că avem de-a face cu un premier desemnat care a pornit la drum cu zero voturi și, după o săptămână, tot zero are.

S-a conturat, și din declarațiile domniei sale, și din cele ale lui Sorin Grindeanu, posibilitatea, cică, a unui guvern de șase luni. Un guvern, sigur, cu refacerea coaliției, care să se încarce, să fie caracterizat de o refacere a coaliției PSD-PNL-UDMR, dar fără USR.

Aici este șmecheria: acest guvern s-ar forma în primăvară, după ce s-ar obține o majoritate, deci o refacere a coaliției, iar după șase luni s-ar face o evaluare. După șase luni, se uită la ceea ce s-a întâmplat și zic: „Gata, nu mai putem guverna, ni s-a terminat, ne-a expirat termenul!”. Ca să zic așa, nu știu, ca la alimente, la medicamente: termenul a expirat, nu mai putem, nu mai putem mânca.

Deci, ce s-a avansat, printre alte năstrușnicii?

O inițiativă a unui guvern cu perioadă de valabilitate redusă: șase luni.”, spune Ion Cristoiu.