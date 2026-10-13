Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: O altă năstrușnicie – Guvern cu perioadă de valabilitate redusă. Expiră în 6 luni

Ion Cristoiu: O altă năstrușnicie – Guvern cu perioadă de valabilitate redusă. Expiră în 6 luni

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În Pastila sa editorială de marți, 13 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre un „Guvern cu perioadă de valabilitate redusă”, care „expiră în șase luni”.

„Caracteristica de esență a toamnei este ceața. La fel am putea spune despre viața politică din România în prezent. Caracteristică acestei vieți politice este ceața din aparență. Sunt negocieri mai mult sau mai puțin intense pentru formarea noului guvern.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Luca Niculescu ne dovedește, prin comportamentul din aceste zile, că într-adevăr a apărut în România o nouă meserie: premier desemnat. Domnia sa repetă în chip halucinant tot ce au făcut premierii desemnați care au căzut în Parlament, Eugen Tomac, Adrian Vestea și Siegfried Mureșan, adică dă interviuri, face declarații și zice că negociază.

A beneficiat de un spectacol de muzică și sunet hilomin, tipic Antena 3, genul celor făcute în campania electorală, cu participarea lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, cu întrebări tâmpite, sigur aranjate, de genul: „Sunteți omul Franței?”. Eu rar am văzut o mai mare imbecilitate ca cea prezentă în presa românească. Nu poți minți pe cineva.

„Sunteți omul? Sunteți agent, cum a fost și el, că sunteți agent al serviciului secret german, nu sunteți omul Franței?” Nu ai, oare, ca Niculescu?

Dacă există totuși o nuanță, o deosebire mică între prestația lui Luca Niculescu și cea a celorlalți premieri desemnați, aceasta este că astăzi, marți, sau când s-au împlinit șapte zile de la desemnarea domniei sale și când mai sunt două zile până când trebuie neapărat să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, domnia sa n-are nimic, nimic, nimic, nimic. Da, măcar ceilalți mai aveau câte ceva. Deci, voturi, listă, nu mai spun de vorba de pe vremea lui Eugen Tomac: listă de miniștri, program de guvernare, pe care îl discutau în interviuri. Așa aveau ei și, repet, voturi. Fix veți avea? Totuși, nu știu, 171 sigure? Tu, ca Niculescu, astăzi n-ai nimic. Știu, am înțeles că ar fi discutat cu minoritățile și acestea s-ar fi angajat să îi dea votul.

Oricum, dădeau minoritățile, îi dădeau votul. Deci, listă nu avem. Dar nu, nu. Nu că nu avem lista miniștrilor. Domnia sa ne anunță de câteva zile că nu s-a decis nici în legătură cu ce fel de guvern va fi, nici cu alte aspecte. Mai multe variante: un guvern politic, un guvern tehnocrat, un guvern hibrid.

După asta, program de guvernare, măcar ideile. Eu n-am înțeles cum a avut el întâlniri cu partidele parlamentare fără să le prezinte programul, măcar lista, că poți să te duci, la fel de bine ca ceilalți premieri desemnați. El, neavând nimic, ne-a lăsat impresia unui tip care a plecat cu un coș gol, ca un fel de Scufiță Roșie care s-a dus după ouă și te-a dus la parlament. Deci, la partide: „PSD, câte ouă ne dați? De câte voturi dispuneți?”. După asta, la partid. Deocamdată, coșul e gol.

Deci putem vorbi despre o premieră: putem spune că avem de-a face cu un premier desemnat care a pornit la drum cu zero voturi și, după o săptămână, tot zero are.

S-a conturat, și din declarațiile domniei sale, și din cele ale lui Sorin Grindeanu, posibilitatea, cică, a unui guvern de șase luni. Un guvern, sigur, cu refacerea coaliției, care să se încarce, să fie caracterizat de o refacere a coaliției PSD-PNL-UDMR, dar fără USR.

Aici este șmecheria: acest guvern s-ar forma în primăvară, după ce s-ar obține o majoritate, deci o refacere a coaliției, iar după șase luni s-ar face o evaluare. După șase luni, se uită la ceea ce s-a întâmplat și zic: „Gata, nu mai putem guverna, ni s-a terminat, ne-a expirat termenul!”. Ca să zic așa, nu știu, ca la alimente, la medicamente: termenul a expirat, nu mai putem, nu mai putem mânca.

Deci, ce s-a avansat, printre alte năstrușnicii?

O inițiativă a unui guvern cu perioadă de valabilitate redusă: șase luni.”, spune Ion Cristoiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
DETALII EXPLOZIVE! Rețeaua din spatele „Regelui TikTok-ului”! Cum ar fi fost influențați alegătorii de Bogdan Peșchir
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
România, în fața unui pericol existențial. George Scutaru, la „Agenda Internațională”: „Riscăm să avem 850 km de graniță cu Rusia”
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Actriță celebră de la Hollywood, arestată în avion după ce a mușcat doi membri ai echipajului. A fost încătușată la aterizare
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Ai buletin vechi? Până la ce dată îl mai poți folosi pentru a călători în străinătate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Salon Auto Paris 2026. Ce modele a adus Dacia și ce a lipsit de la standul constructorului român
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Cum te poate ajuta o listă zilnică să îți recapeți controlul asupra vieții
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
GALERIE FOTO Două manechine care imită copii, amplasate lângă trecerile de pietoni din Suceava. Cum ar proteja elevii care ies de la școală
11:01
Două manechine care imită copii, amplasate lângă trecerile de pietoni din Suceava. Cum ar proteja elevii care ies de la școală
NEWS ALERT Surse: Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, reținut după ce a condus cu permisul suspendat. A ieșit pozitiv la DrugTest
10:59
Surse: Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, reținut după ce a condus cu permisul suspendat. A ieșit pozitiv la DrugTest
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu continuă consultările pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat discută cu parlamentari neafiliați
10:46
Luca Niculescu continuă consultările pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat discută cu parlamentari neafiliați
Gândul de Vreme Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi. Cod galben de vânt puternic în sudul și estul țării, lapoviță la munte
10:41
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi. Cod galben de vânt puternic în sudul și estul țării, lapoviță la munte
ULTIMA ORĂ 🚨 Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Una, plecată din România, s-ar fi scufundat. Bulgaria o convoacă pe ambasadoarea Rusiei
10:24
🚨 Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Una, plecată din România, s-ar fi scufundat. Bulgaria o convoacă pe ambasadoarea Rusiei
ACUZAȚII Rheinmetall, prăbușire pe bursă: prețul acțiunilor a căzut cu 40%. Petrișor Peiu dezvăluie schema pusă la cale de Ilie Bolojan în sprijinul nemților
10:23
Rheinmetall, prăbușire pe bursă: prețul acțiunilor a căzut cu 40%. Petrișor Peiu dezvăluie schema pusă la cale de Ilie Bolojan în sprijinul nemților

Cele mai noi

Trimite acest link pe