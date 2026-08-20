Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul deputat PNL Ben Oni Ardelean face dezvăluiri în exclusivitate din scenariile de guvernare. Ben Oni susține că sunt două variante care pot rezolva problema unui guvern cu drepturi depline. Prima variantă ar fi să se oficializeze parteneriatul AUR-PSD, iar cealaltă variantă să guverneze PNL-USR-UDMR un an și un an PSD. Fostul deputat PNL spune că AUR dacă ajunge la putere va începe suspendarea lui Nicușor Dan și îi va înlătura pe cei de la PSD. Urmărește aici emisiunea integral.

„Spun acum în exclusivitate. O opțiune este să oficializeze această căsătorie, parteneriatul sa-l facă oficial între AUR și PSD. Și în secunda doi le spun din start ce se va întâmpla. Aur se va urca pe masă, va da cu masa în cap, va începe suspendarea lui Nicușor, îi va pune în offside și pe cei de la PSD. Și o să vedem circ cu Bruxelle-ul.

Sau se va accepta o variantă PNL-USR-UDMR un an de zile și ulterior PSD un an de zile sau o variantă 6 luni, 6 luni, 6 luni. Nu există alte majorități, toate sunt proaste. Niciuna din ele nu e viabilă. Varianta e anticipate e în teorie, niciodată în practică”, a relatat în exclusivitate Ben Oni Ardelean.

107 zile de criză guvernamentală

România se află într-un blocaj politic prelungit. După demiterea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan nu a desemnat încă un premier care să poată forma un Guvern cu puteri depline. Sorin Grindeanu a declarat că i-a cerut președintelui mandatul de premier, însă a primit același răspuns: mandatul va fi acordat celui care demonstrează că are majoritatea necesară în Parlament.

România a ajuns la 107 zile de criză politică. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate.

Nicușor Dan a încercat ulterior două formule pentru instalarea unui nou executiv. Prima desemnare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus mandatul pe 14 iunie, înainte de a ajunge la votul Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate pentru un guvern format din specialiști.

În aceeași zi, președintele l-a desemnat pe Adrian Veștea. Cabinetul propus de acesta a primit pe 22 iunie numai 189 de voturi, cu 44 mai puține decât pragul necesar învestirii.

Când va anunța Nicușor Dan un nou premier

Eugen Tomac a afirmat că, în momentul în care se va contura o majoritate parlamentară capabilă să deblocheze procesul, președintele va desemna o persoană pentru formarea Guvernului și a dat de înțeles că la început de septembrie, Nicușor vine cu un răspuns.

El a subliniat că prioritatea este găsirea unui consens între partidele pro-europene pentru votarea unui nou Guvern și a precizat că nu dorește să intre în discuții despre cine ar fi mai potrivit pentru funcția de premier. Eugen Tomac a menționat că, în prezent, există două propuneri oficiale. PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, niciunul dintre cei doi nu are, în acest moment, o majoritate parlamentară în spate.

„De îndată ce se va contura o majoritate care poate debloca acest proces, evident că preşedintele va desemna o persoană pentru formarea Guvernului. (…) În momentul de faţă, ce este cel mai important este să găsească un consens din partea partidelor pro-europene pentru a vota un nou guvern.

De aceea nu voi intra în discuţii legate de nume de persoane, cine este mai potrivit. Avem la ora actuală două propuneri oficiale, PSD l-a propus pe dl Sorin Grindeanu, PNL, USR, UDMR pe dl Sigfried Mureşan.

Oricare dintre cele două persoane, dacă ar fi desemnate mâine, nu au venit cel puţin până la această oră cu o majoritate în spate şi de aceea cred că discuţiile trebuie să continue exact prin prisma necesităţii de a reuşi un nou guvern şi pentru asta partidele trebuie să fie mult mai flexibile sau cine va propune acea majoritate pe care urmează să voteze Parlamentul prin o nouă desemnare.

E clar că avem nevoie de acest dialog în următoarea perioadă şi eu sunt optimist că vom găsi o soluţie să depăşim acest moment”, a afirmat Eugen Tomac.