Oana Pellea îl acuză pe Nicușor Dan: „Ați mediat prost… conflictul a explodat”

Oana Pellea a notat un nou mesaj pe pagina sa oficială de Facebook. Actrița în vârstă de 64 de ani îl acuză pe Nicușor Dan că „a mediat prost”, iar „conflictul a explodat”. Oana Pellea vine cu o serie de întrebări care sunt adresate președintelui României.

Oana Pellea vine cu o serie de întrebări adresate lui Nicușor Dan, reamintind că peste șase milioane de cetățeni români l-au votat pentru funcția de președinte al României.

„Între noi există o mare dezamăgire”

Oana Pellea continuă să întrebe dacă președintele nu crede că ar trebui să aibă o „reacție asumată” în legătură cu situația în care se află țara.

„Domnule Președinte Nicușor Dan, ne puteți spune în ce a constat medierea dumneavoastră?

Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat…

Daca ați mediat…ați mediat prost…conflictul a explodat.

Nu credeți că trebuie să vă asumați nereușita?

Nu credeți că trebuie să aveți o declarație publică în legătură cu criza în care se află țara?

Nu credeți că trebuie să veniți cu soluții?

Nu credeți că electoratul care v-a votat ar merita o reacție asumată din partea dumneavoastră?

Sau astea nu sunt în atribuțiile Președintelui?

6.168.696 de alegători v-au votat!

Unii dintre noi v-am votat și ne-am pus speranțele în dumneavoastră, alții v-au votat ca fiind răul cel mai mic, alții v-au votat pentru că ați promis că îl veți numi în funcția de Prim Ministru pe Domnul Ilie Bolojan…dar toți am avut speranța că o să scăpăm de mafie, de corupție, etc… să-mi fie cu iertare dar între noi există o mare dezamăgire”, este mesajul notat de Oana Pellea pe Facebook.

