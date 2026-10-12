Declarațiile președintelui social-democraților, Sorin Grindeanu, privind cele două condiții prin care PSD ar accepta să susțină guvernul Luca Niculescu, anticipează o campanie electorală în direcția alegerilor anticipate, a afirmat jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luni. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința PSD de luni, că i-a cerut premierului desemnat, Luca Niculescu, să formeze un guvern care să sprijine populația și să ia măsuri pentru relansarea economiei și creșterii nivelului de trai.

Ne îndreptăm către anticipate

În opinia cunoscutului gazetar, liderul PSD a făcut o declarație tipic electorală, cu accent pe creșterea economică și adresată electoratului său.

„Niculescu e un fel de stâlpul porții în care trag toți. Grindeanu a făcut o chestie electorală. Trebuia în cadrul electoral, nu trebuia să se adreseze mie. Se adresa lui Niculescu, păi ce conta? După asta Grindeanu îi spune că vrea să relanseze creșterea păpădiilor. Nu, a fost un moment electoral nepregătit. Intrăm în anticipate”.

„ Ceva unic în istoria României. E o friptură”

În altă ordine de idei, a mai explicat invitatul, declarațiile contradictorii ale lui Sorin Grindeanu privind poziția PNL față de uo viitoare guvernare alături de PSD trădează o înțelegere la nivelul clasei politice.