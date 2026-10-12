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Cristoiu descifrează lupta pentru putere: Grindeanu a avut un moment electoral/Niculescu e un fel de stâlpul porții în care trag toți

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Declarațiile președintelui social-democraților, Sorin Grindeanu, privind cele două condiții prin care PSD ar accepta să susțină guvernul Luca Niculescu, anticipează o campanie electorală în direcția alegerilor anticipate, a afirmat jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luniUrmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

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Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, după ședința PSD de luni, că i-a cerut premierului desemnat, Luca Niculescu, să formeze un guvern care să sprijine populația și să ia măsuri pentru relansarea economiei și creșterii nivelului de trai.

Ne îndreptăm către anticipate

În opinia cunoscutului gazetar, liderul PSD a făcut o declarație tipic electorală, cu accent pe creșterea economică și adresată electoratului său.

Niculescu e un fel de stâlpul porții în care trag toți. Grindeanu a făcut o chestie electorală. Trebuia în cadrul electoral, nu trebuia să se adreseze mie. Se adresa lui Niculescu, păi ce conta? După asta Grindeanu îi spune că vrea să relanseze creșterea păpădiilor. Nu, a fost un moment electoral nepregătit. Intrăm în anticipate”.

Ceva unic în istoria României. E o friptură”

În altă ordine de idei, a mai explicat invitatul, declarațiile contradictorii ale lui Sorin Grindeanu privind poziția PNL față de uo viitoare guvernare alături de PSD trădează o înțelegere la nivelul clasei politice.

Acum e limpede din ce a zis că au fost două condiții. Grindeanu m-a bătut la cap, inclusiv la consultări, că ei vor să preia puterea. Ăla de la Cotroceni (n.r. – Nicușor Dan) l-a pus pe unul Luca Niculescu. Ei în loc să zică, nu mă interesează Niculescu să-și dea mandatul că vrem noi, au început să negocieze. Și deodată, vine Grindeanu și spune nu. El a zis până acum că vrea să conducă. A venit Bolojan și a zis, da, vă votăm, nu-i nicio problemă. Nu, a zis Grindeanu. Nu vrem singuri, vrem cu PNL. Păi mă, n-ai zis mai înainte? Și cu UDMR. Nu, zice, noi avem… Deci, domnule, asta este ceva unic în istoria României. E o friptură”.

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