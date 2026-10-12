Victor Ponta, dispus să voteze guvernul, chiar dacă nu va fi cooptat: Luca Niculescu, ultima șansă înainte de sinuciderea în grup a politicienilor

Grupul parlamentar Uniți Pentru România va vota guvernul Luca Niculescu chiar dacă formațiunea nu va face parte din viitorul executiv. Liderul UPR, Victor Ponta, atenționează că „suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, că dacă pică și acest guvern va fi un dezastru național„. Ponta consideră că acest joc al politicienilor este aberant și inexplicabil, atât timp cât țara este în faliment.

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„Noi vrem să avem guvern, guvern cu puteri depline. Spre deosebire de altii, chiar intelegem că suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, că dacă pică și acest guvern va fi un dezastru național pe care nimeni nu îl controlează din punct de vedere fiscal, social, economic. Nu suntem așa de mulți, dar suntem serioși. Nu am pus condiția dacă nu e cineva de la UPR nu o să votam, nici vorbă. Dar dacă vreunul dintre noi e util în guvern, evident facem politică și vrem să ne implicăm„, a declarat Victor Ponta.

„Mai avem o șansă să ne salvăm sau ne sinucidem ca și clasă politică”

„Cred că e cam ultima șansă cea cu Luca Niculescu înainte de a ne sinucide în grup ca țară, ca și clasă politică. Înțeleg, după atâția ani, cadrilul politic, jocurile astea, eu vreau cu ăla, dar nu vreau cu ăla. Dacă România era într-o situație bună, înțelegeam și mai se putea, dar când noi suntem în faliment cu totul aceste jocuri par aberante și inexplicabile. Cred că la momentul votului pentru guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o șansă să ne salvăm sau ne sinucidem ca și clasă politică„, a mai spus liderul UPR.