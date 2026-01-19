Declarația săptămânii trecute a venit de peste Prut, când Maia Sandu a afirmat, pentru un podcast din Marea Britanie, că ar vota favorabil dacă s-ar organiza un referendum pe tema unirii Republicii Moldova și României. Jurnaliștii Ion Cristoiu și Ionuț Cristache, moderatorul emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, au comentat ce se află în spatele acestei declarații cu mult subtext.

”În calculul ăsta de reconfigurare mondială, cu Trump care pretinde, care foarte ofensiv, cu China, Rusia, hop țop vine și Maia Sandu și aprinde și dânsa un fitil”, a observat moderatorul.

Unirea României cu Moldova nu ar putea fi acceptată de marile puteri

Jurnalistul Ion Cristoiu a punctat că în actualul context geopolitic, o eventuală unire a țării noastre cu frații de peste Prut ar fi dezavuată categoric de marile puteri.

”A bătut câmpii. Hai să o luăm la rece, noi avem o Europă care are o anumită stabilitate, în care relațiile de putere sunt date și de teritorii. În această relație, România e Românica, Moldova e Moldovica. Și avem marile puteri, care au teritorii. Cum o să accepte marile puteri ca deodată, una care e Românica să devină Românoaia. De ce n-a căzut regimul din Iran? Schimbi niște relații.

În 1859, altă legendă, știu că o să-i supăr pe suveraniști, nu poporul a făcut unirea, ci Napoleon al III-lea. De ce? Era interesul ca aici, din două țări mici să faci una măroaie care să țină piept Rusiei”. â

Miza reală a Maiei Sandu

În viziunea interlocutorului său, aserțiunea Maiei Sandu a avut o miză politică dată de situația aderării țării sale la UE, și nu trebuie interpretată ca atare.

”Contextul nu e că vrea unirea, contextul e că ea se plânge că e atât de greu pentru Republica Moldova că până și ideea unei uniri ar merge. E o prostie”.

Chestionat de moderator dacă de asta aveam nevoie ca temă de dezbatere publică, invitatul a observat că în România declarația liderei de la Chișinău nu a avut un ecou deosebit și a adus în discuție momentul Marii uniri din 1918:

”Pe tema asta m-a întrebat o televiziune de la Chișinău, una din asta ostracizată de Maia. Am spus că în 1918 nu a fost unire. Unire înseamnă când vine Basarabia și e egală cu România. Nu, ne-am dus și am luat-o. Acum credeți că noi vom putea face ca în 1918? Adică țara asta, care e independentă, să devină județ de-al nostru?”

