Beijingul îi cere lui Trump să nu se mai folosească de China pentru a-și urmări „propriile interese egoiste” în Groenlanda

19 ian. 2026, 15:23, Știri externe
Beijingul a răspuns, luni, remarcilor președintelui american Donald Trump despre o amenințare chineză la adresa Groenlandei. Ministerul de Externe a îndemnat Statele Unite să înceteze să mai folosească „amenințarea Chinei” ca justificare pentru „ambiția sa de a prelua controlul asupra Groenlandei“.

„China și-a explicat în repetate rânduri poziția cu privire la problema Groenlandei. Dreptul internațional, bazat pe scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, este fundamentul ordinii internaționale actuale și trebuie protejat”, a declarat reporterilor din Beijing purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun.

„Îndemnăm Statele Unite să înceteze să folosească așa-numita amenințare din partea Chinei ca pretext pentru a-și urmări propriile interese egoiste”, a adăugat Guo.

Purtătorul de cuvânt răspundea la o întrebare referitoare la amenințările președintelui american Donald Trump de a impune o taxă suplimentară de 10% asupra țărilor care trimit trupe în regiunea arctică.

Groenlanda, un teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, a atras de mult timp interesul SUA datorită poziției sale strategice și resurselor minerale vaste.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a promis, în repetate rânduri, că va achiziționa insula și a refuzat să excludă posibilitatea de a recurge la forța militară în acest scop. Președintele american susține că dacă Statele Unite nu vor prelua Groenlanda atunci Rusia sau China vor pune mâna pe ea.

„După secole, este timpul ca Danemarca să o returneze – pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta“, a reiterat, sâmbătă, președintele american.

Danemarca și Groenlanda au respins propunerile de vânzare a teritoriului, reafirmând suveranitatea daneză asupra insulei.

Sâmbătă, Trump a declarat că Washingtonul va impune tarife de 10% asupra mărfurilor provenite din opt țări europene, printre care Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda, începând cu 1 februarie, care vor crește la 25% în iunie, pentru opoziția lor față de controlul SUA asupra Groenlandei.

După anunț, cele opt țări europene au emis duminică o declarație comună, denunțând amenințarea SUA și reafirmând angajamentul lor față de securitatea Arcticii.

