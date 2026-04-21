Invitat al lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a criticat neimplicarea președintelui în actuala criză, soldată cu retragerea sprijinului de către PSD premierului în exercițiu. În viziunea cunoscutului analist, președintele nu își îndeplinește atribuțiile de mediator între partide, așa cum prevede Constituția.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă Nicușor Dan s-a implicat activ în medierea crizei politice dintre PSD și PNL, invitatul a observat că, deși poate este mânat de bune intenții, șeful statului pur și simplu nu înțelege ce se petrece. Mai mult, în ciuda oportunității unei eventuale coaliții PSD – AUR ca soluție de ieșire din criză, Nicușor Dan a declarat, la interviul de la Europa Fm de joia trecută, că niciodată nu va accepta această alianță.

Cristache: Ast0a încerc să probez, absurdul matematicianului Nicușor Dan

Ionuț Cristache: Domnule Cristoiu, avem două partide care au fost locul 1 și locul 2 în preferințele electoratului, PSD și AUR. Vine președintele și zice, fac ceva pe votul românilor, eu n-o să desemnez niciodată (n.r. – o eventuală coaliție PSD-AUR).

Ion Cristoiu: De ce i-a pus constituțional? Cum adică nu desemnează?

Cristache: Nu desemnează.

Cristoiu: Păi trebuie să faci guvern. Pe cine desemnează?

Cristache: Asta încerc să probez, absurdul matematicianului Nicușor Dan.

Cristoiu: Dar nu e absurd, dă și el din gură. Pe cine desemnează?

Cristache: Cum adică dă și el din gură? Nu l-am votat că e olimpic, că are discurs logic?

Cristoiu: Din 90 am tot văzut președinți, sunt sătul.

Cristache: Plecăm de la premisa că știe ce vorbește sau nu știe ce vorbește?

Cristoiu: Nu știe ce vorbește. Potrivit Constituției, cade guvernul actual. Se fac consultări. La Cotroceni se duc PSD și cu AUR și spun că noi facem guvern. Nicușor Dan ce face?

Întortocheata logică prezidențială

Cristache: Păi tocmai a zis că nu-i desemnează.

Cristoiu: Și pe cine desemnează, că are nevoie de guvern.

Cristache: Habar n-am, eu știu ce e în capul lui Nicușor? Domne, vorbește președintele, nu Gigel Frone.

Cristoiu: Eu nu-l recunosc ca președinte. Vreau să vă duc pe o logică și dvs. mă înnebuniți cu el. Dacă e președinte, nu poate să bată câmpii? Spune prostii. Din punct de vedere constituțional, el zice că nu, dar trebuie să pună, să desemneze. Pe cine?

Cristache: Nu știu, pe Bolojan.

Cristoiu: Pe Bolojan din nou și Bolojan cade. Nu-și face majoritatea. Și mai face o dată și face anticipate.

Cristache: Aleluia, poate asta vrea.

