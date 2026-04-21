Ion Cristoiu: Am trăit s-o văd și pe asta! Partidele Pro-occidentale se bat ca să intre în grațiile AUR

Criza politică din România este subiectul analizat de Ion Cristoiu. În pastila jurnalistică de marți, 21 aprilie, el remarcă un aspect interesant: „partidele pro-occidentale se bat ca să intre în grațiile AUR”.

Cristoiu spune că lucrurile s-au complicat, deși rezolvarea problemei părea foarte simplă.

„PSD a pornit campania de înlocuire”

„După cum era de așteptat, ceea ce părea foarte simplu s-a complicat cumplit în momentul în care PSD a pornit campania de înlocuire a lui Ilie Bolojan în cadrul coaliției așa-zise și pro-occidentale cu un alt lider PDL. Lucrurile păreau simple, PSD merge până la capăt și, având în vedere că altă condiție pentru păstrarea coaliției decât plecarea lui Ilie Bologan nu exista, Ilie Bolojan pleca din funcție”, arată Cristoiu.

Mai departe, el insistă asupra faptul că parteneriatul de la guvernare PSD-PNL-USR-UDMR ar fi mers mai departe dacă venea alt premier: „Venea altcineva de la PDL și, așa cum anunțase și PSD, coaliția, sigur că se schimba premierul, se schimbau niște miniștri, dar mergea mai departe. Iată, însă, că Ilie Bolojan refuză să plece, să demisioneze”.

„S-ar fi pariat că, în interiorul PNL, gruparea anti-Bolojan, anunțată ca puternică, îl convingea sau îl forța să demisioneze sau îi acorda vot de neîncredere. Și, atunci, venea un alt premier de la PNL și lucrurile se rezolvau rapid. Într-o săptămână, criza se încheia, cu mici pagube pentru România.

Iată, însă, că PNL s-a solidarizat, spre stupoarea multora, cu Ilie Bolojan. De notat că, în chip salutar, PNL nu are un tip ca Toma Constantin, cel mai penibil personaj din istoria modernă României, care umple toate televizoarele cu «buzoismul» lui, că el nu e de acord!; e penibil, iertați-mă, băi, eu cred că a dat în mintea copiilor! În asemenea situații te solidarizezi cu partidul. Uitați-vă la PNL, sunt atâția adversari ai lui Ilie Bolojan și se solidarizează. Asta o paranteză”, precizează Ion Cristoiu.

Ce rol are AUR

Tot ca o paranteză, reputatul jurnalist remarcă și un alt aspect: „Radu Berceanu a înviat, că, nu știu, îl credeam mort. Mort politic. S-a dus el să demonstreze, acolo, și l-a fugărit Marian Ceaușescu, l-au scos cu jandarmi. Dumneavoastră, vă imaginați cât de penibili pot fi oamenii?”.

„Este clar că actuala coaliție politică pro-occidentală, așa s-a intitulat… problema este că toate scenariile, adică guvern minoritar, căderea guvernului acesta, toate presupun intervenția unui partid AUR, la ora actuală. Deci, coaliția când s-a format, în iunie anul trecut, a zis o formăm pentru ca să nu ajungă AUR la putere, să nu fie suveraniști.

Azi, până și USR a descoperit ce frumos este AUR. PSD, dacă vrea să cadă Ilie Bolojan, trebuie să apelez la AUR ca să treacă pentru moțiunea de cenzură. Dacă PNL vrea să facă guvern minoritar, trebuie să apeleze la AUR. Dacă PSD vrea să facă guvern minoritar, să apeleze la AUR, având în vedere că cele două partide nu se înțeleg și sunt ațâțate de pe margini de tot felul…

În aceste condiții avem de-a face cu o bătălie pentru AUR. Brusc, AUR, nu mai e partid pro-rus, este chiar un partid frecventabil. Deci, am trăit să văd și pe asta – bătălia pentru AUR”, conchide Ion Cristoiu.