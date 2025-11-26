Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Criza economică macină România. Doru Bușcu: „Lipsa optimismului în economie este mai gravă decât arată cifrele”

Criza economică macină România. Doru Bușcu: „Lipsa optimismului în economie este mai gravă decât arată cifrele”

26 nov. 2025, 16:03, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a făcut o radiografie lucidă a crizei economice care afectează țara, provocând mari nemulțumiri în societate. În viziunea redactorului-șef Cațavencii, în realitate criza este mai serioasă decât o arată statisticile, fiind accentuată de lipsa reformelor autentice.

Invitatul jurnalistului Gândul a observat că măsurile de austeritate nu au efectul scontat, lucru care se vede în scăderea consumului. La nivelul economiei, companiile mici și medii fac foarte greu față împovărării fiscale.

Motorul de creștere a economiei s-a gripat

„O componentă importantă a societății, cum ar fi Horeca, pe care nu o iubim prea mulți,dar e o componentă semnificativă în economie, e goală, cârciumile sunt goale. Oamenii cumpără mai puțin la supermarket, ceea ce înseamnă că motorul de creștere, numit consum, încetinește.În plus de asta, companiile mici, cum să ale noastre medii. duc din ce în ce mai greu povara taxelor”, a observat Doru Bușcu. 

Moralul în declin al economiei lovește societatea

În acest context, criza atinge inclusiv companiile mari, inclusiv Marele Bitdefender, firma de IT românească, ai cărei proprietari sunt cei mai mari donatori în toate companiile lui Nicușor, ne-au anunțat zilele trecute că se concediază sute de oameni, a punctat Ionuț Cristache. 

  • Vedem că mari companii internaționale se relochează, altele se retrag, altele concediază. Există multe exemple, mai ales în vestul țării, unde marea companie Continental are de gând să facă concedieriÎși vinde o divizie, să vedem cui. În orice caz, pe cine întrebi și are o afacere care poate fi vândută, întreabă dacă știi pe cineva care ar vrea să o cumpere. Moralul în economie, adică lipsa optimismului în economie, este uneori mai gravă decât arată cifrele, a replicat interlocutorul său.

În ansamblu, a conchis Doru Bușcu, declinul economiei este cauzat și de ritmul mult prea lent al reformelor.

Ritmul pe care președintele l-a impus în această mecanică a guvernării, incluzând aici reformele, a fost prea lent. Economia a accelerat această scădere, veștile sunt proaste de peste tot, oamenii sunt nemulțumiți, își restrâng cheltuielile, a completat invitatul.

Blocul Național Sindical îl contrazice pe Bolojan: „Nu sunt măsuri de redresare, ci de represiune financiară"

Ce îl va ține pe Nicușor Dan în funcție? Doru Bușcu: Spaima că în locul lui poate să vină Călin Georgescu

