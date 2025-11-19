Prima pagină » Video » Ce îl va ține pe Nicușor Dan în funcție? Doru Bușcu: Spaima că în locul lui poate să vină Călin Georgescu

Ce îl va ține pe Nicușor Dan în funcție? Doru Bușcu: Spaima că în locul lui poate să vină Călin Georgescu

19 nov. 2025, 17:31, Video

În ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, realizatorul Ionuț Cristache și invitatul său Doru Bușcu au comentat pe marginea unei teme de actualitate pe prima scenă politică a țării. Își va duce președintele Nicușor Dan mandatul la bun sfârșit?

În mai puțin de 6 luni de la preluarea mandatului, șeful statului se confruntă cu un curent de opinie tot mai puternic, care susține că acesta ar trebui suspendat din funcție.

Tot mai mulți români cred că președintele ar trebui suspendat din funcție

Astfel, un sondaj de opinie realizat chiar în timpul emisiunii arată că un procent covârșitor de români, 67% dintre cei peste 1.400 de respondenți, sunt de părere că Nicușor Dan ar trebui să își încheie mandatul anticipat.

În opinia redactorului-șef al publicației Cațavencii, chiar dacă există oameni nemulțumiți, ar fi nevoie de proceduri complexe, cum ar fi un referendum, pentru ca Nicușor Dan să nu mai fie președintele ales al țării.

Cred că sunt niște telespectatori cu specific pe emisiunea ta, nu cred că sunt 67% din cetățenii României care își imaginează că Nicușor nu își va termina mandatul. Pot să fie împotriva lui Nicușor, dar a nu-și termina mandatul presupune niște operațiuni – o suspendare, un referendum, apreciază jurnalistul.

Secretul lui Nicușor Dan

Deși este confruntat cu o criză politică de proporții, accentuată și de criza economică și măsurile de austeritate implementate de premierul Ilie Bolojan, Nicușor Dan are un mare aliat de partea sa. Chestionat de Ionuț Cristache cum ar putea reuși șeful statului să își păstreze poziția destul de periclitată, Doru Bușcu a comentat că are încă un public numeros de partea sa:

Doru Bușcu: E spaima că în locul lui poate să vină Călin Georgescu.

Ionuț Cristache: Am înțeles, am înțeles, vine să ne salveze a doua oară. Vreau să fiu salvat, eu vreau să fiu salvat în fiecare zi.

