Revolta influencerilor și oengiștilor din zona progresistă, care l-au susținut pe Nicușor Dan, a câștigat accente înverșunate. Președintele a fost acuzat că a devenit pesedist, ba chiar a fost făcut trădător. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Gândul, Doru Bușcu, a demontat punct cu punct argumentele președintelui.

În opinia cunoscutului jurnalist Doru Bușcu, Nicușor Dan are o argumentație neconvingătoare, chiar infantilă în fața acuzelor virulente ale foștilor săi susținători, de la Cristian Tudor Popescu la Tudor Chirilă sau Emilia Șercan.

”E un amatorism total să spui ăsta-i jobul meu”

El practică un infantilism de clasa a IV-a, un relativism infantil, în care spune așa: informațiile mele sunt cele mai bune. Legat cu ceea ce a spus, sunt de 100 de ori mai informat. De ce? Pentru că am vorbit cu zeci de procurori. Sunt oameni care au vorbit cu mai multe zeci de procurori. Toți ar trebui, pe același criteriu, să judece după capul lor. El spune că informațiile lui sunt inatacabile și sunt definitive, superioare, pentru că a vorbit cu zeci de procurori. E un amatorism total aici să invoci ca președinte și să spui asta-i jobul meu. Am vorbit cu zeci de procurori, deci știu tot. Nu-mi pasă ce știți voi, nu-mi pasă ce spune presa, nu-mi pasă că ați spus că sunt rupt de realitate sau că sunt îmbrobodit de servicii. Ci eu am vorbit cu zeci de procurori și asta este decizia mea definitivă, mai calificată în materie de valoare.

” Sunt în presă oameni care au vorbit cu mult mai mulți procurori ”

Ionuț Cristache: Dar nivelul ăsta de argumentație al lui vine ca o surpriză? Pentru noi doi, cel puțin.

Doru Bușcu: Acum este developat. Până acum doar spunea lucruri fără să explice de ce ia decizii, Pentru că a vorbit cu zeci de procurori. Pentru că sunt în presă oameni care au vorbit cu mult mai mulți procurori, mult mai mult timp, în decursul anilor și al deceniilor și au deja o formă. Ăsta nu-i fi un argument. Nu-i un criteriu.

