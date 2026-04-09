Lupta politică pentru șefia marilor parchete și acuzele grave din tabăra Rezist la adresa lui Nicușor Dan au fost tema dialogului dintre jurnaliștii Doru Bușcu și Ionuț Cristache, în cadrul emisiunii Ai Aflat! de joi. Invitatul jurnalistului Gândul a atras atenția că în această luptă pe viață și pe moarte nu a ținut și nu va ține cont de revendicările societății civile.

Redactorul-șef Cațavencii a explicat de ce propunerile de procurori în fruntea parchetelor ascund mize adânci. Se dă o luptă de culise crâncenă, cu mize politice evidente, așa cum era încă din epoca Laurei Kovesi, observă Doru Bușcu.

Doru Bușcu: Nu i-a rejectat, cât sistemul nu i-a condamnat, cât sistemul.. Într-un fel, o parte a sistemului, adică CSM-ul, le-a dat avize negative.

Ionuț Cristache: Stai puțin, și Kovesi a avut aviz negativ la bază.

Bușcu: Eu sunt de acord, dar procedurile sunt legale.

Cristache: Exact, plus că avizul CSM-ului e consultativ. De unde știu eu că din interiorul CSM nu e reglare de conturi. Și o resping pe asta pentru că o grupare care se revendică a fi morală luptă cu gruparea, așa zis, PSD-stă.

Numiri invalide moral, dar perfect legale

Invitatul a atras atenția că, deși activiștii aduc în discuție aspectul imoral al acestor numiri (vezi cazul Cristinei Chiriac, acuzată că a închis ochii la probele în cazul fostului episcop Corneliu Onilă, dar care a fost numită Procuror general), ele sunt perfect legale.

Bușcu: Ideea este că această luptă pe numirea procurorilor este politică și nu morală. Deci, partea din societatea civilă și din foștii sprijinitori politici ale lui Nicușor Dan este nemulțumită. Pentru că ei consideră aceste numiri imorale. Sau invalide din perspectivă morală. Ele, politic, sunt corecte, sunt acoperite de orice. De regulament, de procedură, de tot.

Cristache: Și mai mult decât atât, mă uit și la o parte a presei, Doru. Care face un push extraordinar. Pe de-o parte calomniind pe toți ceilalți care nu susțin numele pe care ei le împing. Inclusiv colegi de trust, te uiți la Tapalagă și la Pantazi. Ce îi recomandă pe ăștia să valideze ei numiri în fruntea justiției?

Nicușor Dan e sub asediul foștilor săi susținători. Avalanșă de injurii și acuzații la adresa președintelui după numirile de la șefia parchetelor. #Reziștii îl înjură mai rău decât suveraniștii: „Abject”/„Labil”/„Grețos”/„Jenant”/ „Trădător”/ CTP: „Cam cât de idioți suntem”/ Până și Șora „a înviat” să-l certe pe șeful statului