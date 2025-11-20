Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Daniel Băluță: „Dorința pe care o am e ca, în anul 2032, Bucureștiul să intre în rândul capitalelor europene cu cea mai bună calitate a vieții”

Daniel Băluță: „Dorința pe care o am e ca, în anul 2032, Bucureștiul să intre în rândul capitalelor europene cu cea mai bună calitate a vieții"

20 nov. 2025, 15:27, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, candidat la Primăria București, a explicat care este motivația care îl face să țintească funcția de Primar general al Capitalei. Actualul edil al Sectorului 4 a mărturisit că cea mai dorință a sa – și totodată motivația din spatele candidaturii sale la funcția de edil al Bucureștiului – se leagă de plasarea metropolei pe harta marilor capitale europene.

Invitat în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, Daniel Băluță a adus în discuție activitatea de la Primăria Sectorului 4, unde a fost ales pentru un al doilea mandat și unde a reușit lucruri bune în pofida faptului că instituția are printre cele mai mici bugete dintre sectoare.

Bucureștiul văzut de un medic: Are diagnostice multiple

În opinia invitatului, medic la bază, Capitala are deficiențe grave și este ca un pacient care suferă de multiple comorbidități.

Ionuț Cristache: Sunteți de bază medic. Dacă ar fi să-i puneți un diagnostic, ca să păstrăm metafora asta cu sala de operație sau cu salonul de spital, ce diagnostic îi ați pune acestui oraș în care trăiești în mea? 

Daniel Băluță: Diagnosticele pe care le-ar putea avea Bucureștiul sunt multiple, așa că ar avea un sindrom. Pentru că sunt mai multe comorbidități în interior.

Primarul Sectorului 4 a argumentat că intrarea în competiția acerbă pentru alegerile locale din 7 decembrie are în fundal o dorință personală care să pună bucureștenii pe harta capitalelor europene fruntașe la capitolul calitatea vieții.

Candidatul PSD și-a propus scăderea costurilor de zi cu zi ale bucureștenilor

”Scopul pe care îl are candidatura mea, dorința pe care o am e ca în anul 2032, Bucureștiul să intre în rândul capitalelor europene cu cea mai bună calitate a vieții. Și imediat lângă această dorință este aceea ca costul vieții de zi cu zi pe care românii îl plătesc în acest oraș să scadă.

Astea sunt cele două obiective importante pe care le am și despre asta doresc să le spun oamenilor, pentru că eu candidez în primul rând pentru oameni. Gândiți-vă că în sectorul 4, pentru a vorbi de performanță, pentru a vorbi de modul în care schimb per ansamblu o comunitate, vorbesc despre schimbări după 10 ani de zile”.

