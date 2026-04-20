Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat apogeul crizei politice actuale. Luni PSD va decide dacă mai rămâne la guvernare după ce i-a acordat un vot de blam public premierului Bolojan.

Îm opinia cunoscutului gazetar și analist politic, referendumul organizat astăzi de PSD este doar parte a unui joc politic complex, care are un deznodământ agreat deja în culise, debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Dacă totuși referendumul va pica, social-democrații ar trebui să rămână în coaliția de guvernare.

Dacă pică referendumul, PSD trebuie să rămână la guvernare

Ion Cristoiu: Se pot întâmplă următoarele lucruri, fapte, întâmplări, nu propagandă, care n-au nicio legătură nici cu demonstrațiile, nici cu ce zbierăm noi, nici cu Șora, nici cu morții. Anume ei să nu, la referendumul ăsta, să nu…să cadă, nu știu, hai să luăm. Dacă pică, atunci ei trebuie să rămână în continuare la guvernare. Păi nu, dacă pică, bun, ok.

Ionuț Cristache: Dar explicați-mi, din perspectiva lui Grindeanu atunci și a conducerii PSD, care e miza adevărată a acestui referendum?

Cristoiu: Pentru că voia să arate că plecarea de la (guvernare), că această criză e provocată nu de doi, de niște nebuni, ci de toate astea.

Cristoiu: E aranjat totul

Cristache: Care e riscul pentru PSD să nu le iasă această operațiune?

Cristoiu: Nu știu, cred că în opoziție.

Cristache: Păi în opoziție nu e risc, opoziția e bună, îi ajută să renască.

Cristoiu: Nu știu care e riscul. Încă o dată, noi pierdem timpul, deja este aranjat totul.

Cristache: Ce?

Cristoiu: Ăsta demisionează.

Cristache: Demisionează Bolojan?

Cristoiu: Da.

