Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: În Bulgaria a învins la scor Călin Georgescu!

Ion Cristoiu: În Bulgaria a învins la scor Călin Georgescu!

Alegerile din Bulgaria au fost analizate, în ultima „pastilă”, de Ion Cristoiu. Reputatul om de presă consideră că, la Sofia, s-a impus Călin Georgescu, o paralelă între învingătorul în turul 1 al „prezidențialelor” anulate din România, în 2024, și Rumen Radev, câștigătorul „parlamentarelor” din Bulgaria.

„Spațiul public, dominat de instituții de presă finanțate de la Bruxelles”

Spațiul public e dominat de instituții de presă finanțate de la Bruxelles, de ONG-uri finanțate dubios, de așa-ziși influenceri, lideri de opinie. Printre ei se manifestă și un mort, Mihai Sora. Mort de 3 ani, care continuă să scrie pe Facebook. Se pare că o să apară și pe Tiktok, asta este! Morții, mai ales din partea aceasta a haitei, sunt la fel de activi, dacă nu mult mai activi decât vii.

Merită o analiză rezultatele din Bulgaria, deoarece avem de-a face cu o victorie zdrobitoare a coaliției Bulgaria progresistă, condusă de fostul președinte.

Acest rezultat, această majoritate absolută amintește prin scor și de rezultatul alegerilor din Ungaria. Rezultatul ar putea fi interpretat, în cheie geopolitică, și că bulgarii, cu precădere tinerii, au optat pentru Rusia, pentru Trump, împotriva Uniunii Europene; o prostie această apreciere alimentată și de faptul că partidul pro-european, mai progresist, este pe locul 2, cu 13%!

De fapt, nu a avut loc, nu a fost niciun vot geopolitic. Fostul președinte Radev a dus o campanie antisistem și mai ales a propus bulgarilor o forță nouă, o figură nouă, o schimbare. Sigur că, în chestiunea războiului din Ucraina, domnia sa are o poziție de fost președinte, realistă.

Dar, repet, bulgarii au votat antisistem, au votat pentru o forță nouă! Radev s-a afirmat și ca o figură morală anticorupție, Bulgaria era sufocată de Boiko Borisov, care își întinsese tentaculele în întreaga în structură politică.

„Și în Ungaria s-a votat antisistem”

Și în Ungaria s-a votat tot antisistem, adică împotriva lui Viktor Orban, care era de 16 ani și începuse să sufoce țara din punct de vedere moral.

Deci, nu a fost un vot geopolitic, așa cum se hlizesc birocrații de la Bruxelles. De fapt, nici pe bulgari, nici pe unguri nu i-au interesat orientarea politică externă a forțelor care s-au combătut. Dacă îmi permit o comparație, aș compara cele două alegeri cu Călin Georgescu, dar mai ales pe Radev. Radev este un Călin Georgescu. Reamintesc, Călin Georgescu a sedus și seduce nu prin poziția lui pro-Trump sau prorus, nu, ci prin faptul că e antisistem, e o altă față și, din punct de vedere moral, repet, este antisistem.

Deci putem spune că în Bulgaria a învins Călin Georgescu al lor”, a precizat Ion Cristoiu.

