Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nu a fost ușor, a fost Nicușor. Doru Bușcu comentează cele mai bune momente cu președintele în primele 6 luni de mandat

Nu a fost ușor, a fost Nicușor. Doru Bușcu comentează cele mai bune momente cu președintele în primele 6 luni de mandat

26 nov. 2025, 16:49, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a prilejuit un dialog savuros între moderatorul Ionuț Cristache și invitatul său Doru Bușcu, inspirat de mandatul presărat cu momente ilare al președintelui țării. În doar 6 luni de activitate, Nicușor Dan a bifat multe episoade memorabile, devansându-și net predecesorii din acest punct de vedere.

Sloganul fanilor lui Nicușor Dan lansat imediat după anunțarea câștigării scrutinului prezidențial din 18 mai s-a dovedit premonitoriu. Nu va fi ușor, va fi Nicușor poate fi citit acum într-o cheie comică, apreciază jurnalistul Doru Bușcu. Temperatura momentului era atât de înaltă, venea olimpicul, a remarcat Ionuț Cristache.

Președintele, codaș la faza decisivă

Realizatorul emisiunii a remarcat în context că primul semnal că mandatul de șef al țării al lui Nicușor Dan va fi unul de neuitat l-a constituit momentul în care s-a alăturat echipei de handbal feminin CSM București. Abia instalat în funcție, fostul primar al Capitalei nu a ezitat să se alăture în arenă vedetei Cristina Neagu și colegelor sale, chiar dacă prestația sa a fost marcată de stângăcie.

„N-aveam cum să-i schimbăm tot procesul locomotoriu, relația lui cu realitatea fizică, dar văd că l-au învățat mișcările de dinainte. Numai că finalizarea, faza decisivă nu l-au învățat. Pare, când plimbă mingea, că ar ști o schemă. Sigur că la început de mandat fiind, a fost o explozie de entuziasm, oamenii l-au aplaudat, Nicușor a făcut câteva scheme, s-a împiedicat în ele și ne-a lăsat să sperăm la mai bine. Dar urmau încă 5 luni care nu au umplut așteptările”. 

Avem președinte francofon

Un alt motiv de ironie față este nivelul precar al limbii engleze. Invitatul i-a găsit o circumstanță atenuantă, căci fiind școlit în Franța și expus mai mult limbii franceze, engleza pe care a învățat-o este una literară, de aceea poate că sună ușor nefiresc. Pe lângă Nicu, Iliescu pare absolvent de Cambridge, a observat gazda emisiunii.

România la 6 luni cu Nicușor Dan Președinte! 6 minciuni și un MARE adevăr: „Nu va fi ușor.” Și nu a fost…

Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”

