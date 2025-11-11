Prima pagină » Video » Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”

Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”

Ruxandra Radulescu
11 nov. 2025, 15:56, Video

Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, i-a criticat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, pe intelectualii care i-au îndemnat pe cetățeni, în timpul campaniei electorale, să-l voteze pe Nicușor Dan, având în vedere că președintele și-a încălcat promisiunile făcute alegătorilor.

Silviu Predoiu, fost prim adjunct al directorului SIE, s-a arătat indignat de faptul că Nicușor Dan și-a încălcat toate promisiunile din timpul campaniei electorale. Acesta i-a criticat pe intelectualii care, în perioada campaniei prezidențiale, au semnat o scrisoare comună, în care îi îndemnau pe români să-l voteze pe Nicușor Dan, ca o „garanție” că țara noastră își va urma parcursul european. „De ce vă băgați, domnule, unde nu știți?”, a întrebat retoric Silviu Predoiu.

„Nicușor, Dan, care declara în campanie că nu va accepta niciun compromis, vine ca președinte și spune: „compromisurile acoperă mai multe nuanțe”, ” depinde ce nuanță de compromis”.

„M-aș duce la cei 70 și de intelectuali care au semnat acea scrisoare publică în care cereau românilor să voteze cu Nicușor Dan, pentru că este singura garanție a unei Românii europene și oneste. Și aș vrea să întreb pe doamna Blandiana, pe domnul Liiceanu, pe toți pe care îi respect ca intelectuali: „De ce vă băgați, domnule, unde nu știți?” sau veniți și spuneți că ați greșit”, a precizat Predoiu la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”.

Silviu Predoiu: „Dumnealor l-au recomandat și pe Klaus Iohannis. Situația e mult mai gravă decât ni se pare nouă”

Predoiu a subliniat influența pe care o anumită parte a intelectualilor din România o au asupra cetățenilor și a amintit că tot aceștia au  îndemnat oamenii să-l voteze și pe Klaus Iohannis. Fostul șef al spionilor a adăugat că „situația este mult mai gravă ni se pare nouă”.

„Dumnealor ni l-au recomandat și pe Emil Constantinescu, dumnealor ni l-au recomandat și pe Traian Băsescu, dumnealor l-au recomandat și pe Klaus Iohannis… Lumea le dă credit. Situația e mult mai gravă decât ni se pare nouă”, a conchis Predoiu.

