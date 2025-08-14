Doru Bușcu: „În momentul ăsta nu avem nicio ușă deschisă la Departamentul de Stat, cu atât mai puțin la Casa Albă”

Doru Bușcu spune, în emisiunea „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, că în momentul de față, România nu are nicio ușă deschisă la Departamentul de Stat al SUA, cu atât mai puțin la Casa Albă. Acesta susține că nu există nicio voință și nicio capacitate de a susține o poziție de dialog cu Departartamentul de Stat.

Doru Bușcu explică faptul că Donald Trump prețuiește relațiile personale sau ia în calcul doar relații personale, care țin de interese comune, și mai puțin relațiile instituționale.

„În momentul ăsta nu avem nicio legătură, nicio ușă deschisă la Departamentul de Stat, cu atât mai puțin la Casa Albă. Or, nu numai că nu există nicio strategie, nu există parcă nicio voință, niciun efort și nicio capacitate de a susține o poziție de dialog cu Departamentul de Stat. Sunt în continuare ocolite căi mai personale, mai adecvate momentului, în relația cu regimul Trump. De ce? Pentru că Donald Trump prețuiește acum relațiile personale sau ia în calcul doar relații personale, care țin de interese comune și de relații familiale, și mai puțin relațiile instituționale. Pentru că instituțiile sunt birocratice, el este un om de afaceri, vrea să facă deal-uri, vrea să închidă repede problemele, vrea să știe ce i se cere și ce primește. Or, aceste posibilități care sunt la diplomația statului român nu sunt folosite. Nu sunt folosite în mod înverșunat. Dacă SRI vrea să–și reface reputația pentru operațiunea din noiembrie.(…) E plină presa americană de secvențe cu cetățeni de origine română, cu tatuaje și cu doamne care rotesc copiii deasupra capului, care fură din poșete, care bat cetățenii americani pe stradă. Și dacă era un serviciu bine pregătit, își construia repede o celulă de criză și punea această propagandă: recrudescența violenței românești care jefuiește, atacă… Era o legitimă apărare. Nu numai că nu sunt în stare să apere statul român, nu sunt în stare să se apere nici pe ei. Și eu cred că acești miniștri care spun declarații seci, ei încearcă să apere SRI-ul. Nu e altă noimă. Dar de cine ascunzi realitatea, că Departamentul de Stat o știe”, a declarat Doru Bușcu.

