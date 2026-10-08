Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Luca Niculescu – o nouă desemnare la plesneală de către Nicușor Dan?

Ion Cristoiu: Luca Niculescu – o nouă desemnare la plesneală de către Nicușor Dan?

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În Pastila sa editorială de joi, 8 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu se întreabă dacă nu cumva Luca Niculescu ar fi o nouă desemnare „la plesneală” de către președintele Nicușor Dan.

„Pe site-ul România TV a apărut în această dimineață o știre cu următorul titlu: „Nicușor Dan a mers la biserică să se roage pentru reușita negocierilor dintre Luca Niculescu și partide”. Este vorba despre participarea lui Nicușor Dan la slujba de la biserica Palatului Cotroceni, prilej cu care a ținut un discurs vădit apropiat de o predică. A vorbit de vrajbă, a vorbit de aproapele nostru, făcându-ne să credem că domnul președinte se pregătește să devină Daniel Sihastrul, decât să se ducă într-o peșteră în creierii munților, iar cei din Valea Călugărească sau Sadoveanu să îi ducă la gura peșterii merinde și să le lase acolo. Deci, el să nu mai fie, să nu-l mai vedem, nici la televizor, nici măcar așa, să ne mințim în pelerinaj. Mă rog. România TV este o televiziune net prezidențială, se înscrie alături de Antena 3 și de Realitatea TV, care și-au închinat viața cântării lui Nicușor Dan.

Însă, așa cum se întâmplă când vrei să cânți, poți să cânți fals și să stârnești haz. Este vorba despre acest titlu care s-a vrut elogios la adresa celui de la Cotroceni și care, până la urmă, sigur că stârnește râsul. Însă este o vorbă românească care spune: „Gura păcătosului adevăr grăiește”. Pentru că, sigur, în efortul lor ridicol de a-l cânta pe Nicușor Dan, cei de la România TV au spus adevărul din multe puncte de vedere. Premierul desemnat, Luca Niculescu, premier desemnat de către Nicușor Dan, are atât de mici șanse de a forma un nou guvern, încât președintelui nu-i rămâne decât să se roage să se poată forma acest guvern. Aparent, nu putem. Eu nu pot paria dacă domnia sa va reuși să formeze o majoritate sau nu. Sigur este însă că desemnarea lui Luca Niculescu ne-a descumpănit pe toți, dintre toate desemnările de până acum.

Aceasta este cea mai ciudată, dacă se poate spune așa, cea mai nejustificată. Domnul Luca Niculescu, elogiat de toți ca jurnalist bun, nu știu, fiu bun, un bun călător, șofer bun și diplomat bun, nu are. Nu avea, teoretic și practic, niciun argument pentru a fi desemnat. Nu a terminat facultatea de jurnalistică, deci nu este, n-are nicio pregătire, nu este economist și acum România are nevoie de un premier priceput la economie, că asta e marea problemă, și la finanțe. Nu are niciun vot, pentru că nu reprezintă un partid — adică până și șefa partidului, dacă era propusă, avea măcar, nu știu, trei-patru voturi. El nu are, nici măcar nu e parlamentar, nu are nici măcar votul lui. Deci nu este vedetă, nu e cunoscut. Așadar, teoretic nu are nicio șansă și am putea presupune că a fost numit la bășcălie.

Putem însă presupune și o altă posibilitate: că domnul președinte a aranjat, stând de vorbă cu liderii partidelor politice, majoritatea, și că numirea lui Luca Niculescu, ceea ce se numește consultări, nu este decât o piesă de teatru. Adică președintele a zis: „Mergi la domnul Grindeanu, mergi la domnul Bolojan (…); domnul X, am aranjat eu asta, te duci dumneata sau nu știu, sau tu, habar n-am cum”. Deci vorbesc ei. Așadar, avem două posibilități: una sinistră, și anume că e făcut la mișto și e o nouă desemnare la bășcălie, sau chiar are o majoritate. Vom vedea, vom afla răspunsul în zilele următoare, când vom vedea dacă domnul Luca Niculescu reușește să-și formeze o majoritate — nu o majoritate, să obțină măcar un număr de cinci voturi pentru investitură.”, spune Ion Cristoiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: De ce tac liderii PSD la gravele abuzuri comise împotriva lui Călin Georgescu și a familiei acestuia?
09:04
Ion Cristoiu: De ce tac liderii PSD la gravele abuzuri comise împotriva lui Călin Georgescu și a familiei acestuia?
VIDEO Ion Cristoiu: Sorin Grindeanu joacă teatru? Nu cumva Luca Niculescu a fost propus cu acceptul președintelui PSD?
09:33, 06 Oct 2026
Ion Cristoiu: Sorin Grindeanu joacă teatru? Nu cumva Luca Niculescu a fost propus cu acceptul președintelui PSD?
VIDEO Ion Cristoiu: Ilie Bolojan a fost chemat la DNA ca martor într-un dosar special creat pentru el? Răspunsul îl vom primi azi
09:45, 05 Oct 2026
Ion Cristoiu: Ilie Bolojan a fost chemat la DNA ca martor într-un dosar special creat pentru el? Răspunsul îl vom primi azi
VIDEO Ion Cristoiu: Posibilele răspunsuri la întrebarea – De ce atacă liderii PNL Justiția în cazul Ilie Bolojan?
10:39, 04 Oct 2026
Ion Cristoiu: Posibilele răspunsuri la întrebarea – De ce atacă liderii PNL Justiția în cazul Ilie Bolojan?
VIDEO Ion Cristoiu: Președintele României s-a fotografiat cu un Donald Trump de carton – Un nou scandal de haz și groază declanșat de Nicușor Dan
09:44, 03 Oct 2026
Ion Cristoiu: Președintele României s-a fotografiat cu un Donald Trump de carton – Un nou scandal de haz și groază declanșat de Nicușor Dan
VIDEO Ion Cristoiu: Operațiunea Frăgezirea lui Ilie Bolojan pentru refacerea Coaliției PSD-PNL fără USR
08:52, 02 Oct 2026
Ion Cristoiu: Operațiunea Frăgezirea lui Ilie Bolojan pentru refacerea Coaliției PSD-PNL fără USR
Mediafax
BALA 2, încă un VIS frumos. Ar putea scoate România din criză, dar a fost SUSPENDAT deocamdată
Digi24
UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac hibrid cu victime. „Lui Putin nu-i pasă”
Cancan.ro
Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și 'prințesa' Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Click
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Am aflat numele complet al 'Prințesei' Bianca Ghiurcă. Care e prenumele 'secret' pe care nu-l spune nimănui. A fost botezată după un celebru personaj de desene animate
Ce se întâmplă doctore
Semnele discrete ale unui AVC pe care mulți le pun pe seama oboselii. Pot dispărea în câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Remediile din orice bucătărie care pot calma tusea fără medicamente
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
FLASH NEWS Trump ia în calcul o nouă ofensivă împotriva Iranului înaintea alegerilor din SUA. Pentagonul analizează inclusiv atacarea infrastructurii energetice
08:55
Trump ia în calcul o nouă ofensivă împotriva Iranului înaintea alegerilor din SUA. Pentagonul analizează inclusiv atacarea infrastructurii energetice
INVESTIȚIE Alexandru Țiriac anunță un proiect uriaș pentru tenisul românesc. Ce spune președintele Federației Române de Tenis
08:31
Alexandru Țiriac anunță un proiect uriaș pentru tenisul românesc. Ce spune președintele Federației Române de Tenis
NEWS ALERT Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
08:26
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
FLASH NEWS Donald Trump îl decorează pe Elon Musk pentru merite în știință. Miliardarul revine în grațiile Casei Albe după scandalul din 2025. Pentagonul îi încredințează o nouă misiune
08:13
Donald Trump îl decorează pe Elon Musk pentru merite în știință. Miliardarul revine în grațiile Casei Albe după scandalul din 2025. Pentagonul îi încredințează o nouă misiune
ALERTĂ Când ar putea fi repornită Centrala Nucleară de la Cernavodă. Ce spune Cristian Bușoi
07:52
Când ar putea fi repornită Centrala Nucleară de la Cernavodă. Ce spune Cristian Bușoi
TURISM Ce a pățit un turist român, cazat în vila Andreei Esca din Porumbacu de Sus: „Înțeleg că e la țară, dar..” Ce poză a făcut în cameră
07:42
Ce a pățit un turist român, cazat în vila Andreei Esca din Porumbacu de Sus: „Înțeleg că e la țară, dar..” Ce poză a făcut în cameră

Cele mai noi

Trimite acest link pe