Ion Cristoiu: Luca Niculescu – o nouă desemnare la plesneală de către Nicușor Dan?

În Pastila sa editorială de joi, 8 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu se întreabă dacă nu cumva Luca Niculescu ar fi o nouă desemnare „la plesneală” de către președintele Nicușor Dan.

„Pe site-ul România TV a apărut în această dimineață o știre cu următorul titlu: „Nicușor Dan a mers la biserică să se roage pentru reușita negocierilor dintre Luca Niculescu și partide”. Este vorba despre participarea lui Nicușor Dan la slujba de la biserica Palatului Cotroceni, prilej cu care a ținut un discurs vădit apropiat de o predică. A vorbit de vrajbă, a vorbit de aproapele nostru, făcându-ne să credem că domnul președinte se pregătește să devină Daniel Sihastrul, decât să se ducă într-o peșteră în creierii munților, iar cei din Valea Călugărească sau Sadoveanu să îi ducă la gura peșterii merinde și să le lase acolo. Deci, el să nu mai fie, să nu-l mai vedem, nici la televizor, nici măcar așa, să ne mințim în pelerinaj. Mă rog. România TV este o televiziune net prezidențială, se înscrie alături de Antena 3 și de Realitatea TV, care și-au închinat viața cântării lui Nicușor Dan.

Însă, așa cum se întâmplă când vrei să cânți, poți să cânți fals și să stârnești haz. Este vorba despre acest titlu care s-a vrut elogios la adresa celui de la Cotroceni și care, până la urmă, sigur că stârnește râsul. Însă este o vorbă românească care spune: „Gura păcătosului adevăr grăiește”. Pentru că, sigur, în efortul lor ridicol de a-l cânta pe Nicușor Dan, cei de la România TV au spus adevărul din multe puncte de vedere. Premierul desemnat, Luca Niculescu, premier desemnat de către Nicușor Dan, are atât de mici șanse de a forma un nou guvern, încât președintelui nu-i rămâne decât să se roage să se poată forma acest guvern. Aparent, nu putem. Eu nu pot paria dacă domnia sa va reuși să formeze o majoritate sau nu. Sigur este însă că desemnarea lui Luca Niculescu ne-a descumpănit pe toți, dintre toate desemnările de până acum.

Aceasta este cea mai ciudată, dacă se poate spune așa, cea mai nejustificată. Domnul Luca Niculescu, elogiat de toți ca jurnalist bun, nu știu, fiu bun, un bun călător, șofer bun și diplomat bun, nu are. Nu avea, teoretic și practic, niciun argument pentru a fi desemnat. Nu a terminat facultatea de jurnalistică, deci nu este, n-are nicio pregătire, nu este economist și acum România are nevoie de un premier priceput la economie, că asta e marea problemă, și la finanțe. Nu are niciun vot, pentru că nu reprezintă un partid — adică până și șefa partidului, dacă era propusă, avea măcar, nu știu, trei-patru voturi. El nu are, nici măcar nu e parlamentar, nu are nici măcar votul lui. Deci nu este vedetă, nu e cunoscut. Așadar, teoretic nu are nicio șansă și am putea presupune că a fost numit la bășcălie.

Putem însă presupune și o altă posibilitate: că domnul președinte a aranjat, stând de vorbă cu liderii partidelor politice, majoritatea, și că numirea lui Luca Niculescu, ceea ce se numește consultări, nu este decât o piesă de teatru. Adică președintele a zis: „Mergi la domnul Grindeanu, mergi la domnul Bolojan (…); domnul X, am aranjat eu asta, te duci dumneata sau nu știu, sau tu, habar n-am cum”. Deci vorbesc ei. Așadar, avem două posibilități: una sinistră, și anume că e făcut la mișto și e o nouă desemnare la bășcălie, sau chiar are o majoritate. Vom vedea, vom afla răspunsul în zilele următoare, când vom vedea dacă domnul Luca Niculescu reușește să-și formeze o majoritate — nu o majoritate, să obțină măcar un număr de cinci voturi pentru investitură.”, spune Ion Cristoiu.