Ion Cristoiu le găsește scuze USR-iștilor în războiul cu PSD

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul si publicistul Ion Cristoiu a comentat declarațiile lui Sorin Grindeanu legate de împărțirea funcțiilor din coaliția de guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Este un moment care, pe mine, m-a stupefiat”

Cristoiu a spus că liderul PSD se contrazice atunci când acceptă USR ca partener de guvernare, dar refuză să le acorde funcțiile stabilite prin protocol.

„Ați văzut conferința de presă a lui Grindeanu? Este un moment care, pe mine, m-a stupefiat. El este întrebat, dom’le… Deci, s-a făcut o coaliție, da? Da. Putea să fie și fără USR, da? Da. Adică PSD-ul putea să zică ‘facem în continuare, dar fără USR’. PSD-ul a fost de acord, da? Da. Potrivit protocolului de coaliție, USR-ul are dreptul la niște posturi. Și vine Grindeanu și spune că nu vrea? Nu înțelegeți schizofrenia? Deci Grindeanu acceptă să intre la guvernare, da, ăștia? Și acum, când, pe drept cuvânt, ei au dreptul să ia.”, spune Cristoiu.

„S-a stabilit că un număr de prefecți e al lor”

Publicistul a adăugat că refuzul celor din PSD de a oferi USR-ului funcțiile promise nu este justificat.

„Păi el nu s-a gândit că i-a adus pe ăștia? Se putea face și fără USR. Eu nu sunt USR-ist. Dar dacă tu ai aprobat, da? În momentul în care s-a semnat protocolul, când PSD-ul a fost de acord și cu USR-ul, s-a stabilit că un număr de prefecți e al lor, că de aia vine. Altfel, dar ei, după ce au semnat asta și au zis că vrea să fie și USR-ul, acuma zice, bă, nu le mai dăm. Ați înțeles? Păi de ce să nu le dea?”, a explicat Cristoiu.

