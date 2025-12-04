Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers”

În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu a vorbit despre salariul minim al ucrainenilor care în 2026 va fi majorat. El admite că majorate vor fi și cheltuielile pentru sănătate și educație, în timp ce la noi va fi invers.

Ion Cristoiu a vorbit despre situația Ucrainei. Acolo deja a fost adoptat bugetul pe anul 2026, iar acesta prevede măriri ale salariului minim, dar și majorări ale cheltuielilor pentru sănătate și educație, ceea ce în România nu se întâmplă.

„Rada Supremă Parlamentul ucrainean a adoptat bugetul pe 2026. Am dat să râd, deoarece în România nici vorbă de adoptarea bugetului pe 2026. Se pare, se discută, se presupune că se va adopta sau se va discuta așa prin ianuarie 2025. Lucru incalificabil, au fost momente când bugetul a fost adoptat, nu până la sfârșitul anului precedent, cum ar veni, pentru că au fost alegeri în decembrie, alegeri parlamentare, cum a fost anul trecut, dar acum este coaliție mai mult decât majoritară, dacă se poate spune așa. Opoziție nu există, presa a devenit de partid și de stat. ONG-urile sunt ale regimului Nicușor Dan, sindicatele, așa mai tresar din când în când, în câte o paranghelie zisă manifestare de protest. Deci noi trebuia să avem chiar înaintea Ucrainei. Uite că Ucraina, care este în război, a adoptat deja bugetul, și e în război”, spune Ion Cristoiu.

Salariul minim va crește în Ucraina în 2026

„Ei însă, surpriza cea mai mare vine de la vine din partea a ceea ce s-a votat. Deci, salariul minim, ați auzit? Salariul minim va crește de la 8000 la 8647 de grivne. Grivină este moneda națională. Cum adică? S-a stabilit că prin bugetul de stat că la anul crește salariul minim în Ucraina. Iar la noi, Ilie Bolojan, aflat în fruntea grupării PNL-USR din coaliția de guvernare, spune că nu așa ceva nu e posibil și că el trebuie înghețat. E chiar o controversă, că am înțeles, ici colo, PSD-ul mai miaună așa ca și cum ar fi fost călcat pe coadă din greșeală, de gruparea PNL- USR. Deci, încă o dată Ucraina crește salariul minim și la noi îngheață. Deci mă mir sau sunt așa descumpănit, pentru că Ucraina trăiește și din banii noștri”, mai spune jurnalistul.

Ion Cristoiu consideră că banii pentru majorările din Ucraina vin din partea ajutorului militar și economic pe care ei îl primesc din cauza invaziei Rusiei.

„Deci din banii contribuabililor români, din taxe și impozite se realizează ajutorul militar și economic pentru Ucraina. Deci noi dăm bani Ucrainei. Ca urmare, aș putea să spun la noi nu poate să crească salariul minim, pentru că ați văzut e austeritate. Nu mai avem bani și cu banii noștri și altor membri ai Uniunii Europene, Ucraina crește salariul minim, hai să vedem așa prevederi. Educația are, beneficiază de o creștere semnificativă? Da, inclusiv majorare salarială de 30% pentru cadre didactice de la 01/01/2026 la noi a scăzut, scade și cadrele didactice sunt…numărul lor este micșorat pe zi ce trece. Sănătate creșteri față de 2025, vizând printre altele, medici de asistență primară și urgență, medicamente gratuite și controale medicale pentru cetățeni peste 40 de ani. Asta se întâmplă în Ucraina nu, nu la noi. Noi care dăm bani Ucrainei din taxele și impozitele noastre, la noi toate acestea se reduc sau îngheață.

Da, la ei crește? Da, ia să vedem sprijin social, persoane deplasate, veterani, deci crește minimul de existență general. Crește minimul de existență pentru persoane apte de muncă, crește minimul de existență pentru persoane cu dizabilități crește? Dumneavoastră mai înțelege ceva? Adică Ucraina, care primește ajutor și de la noi, să zic, prevede o creștere a nivelului de trai prin bugetul de stat, în timp ce la noi se prevede pentru 2026 o scădere a nivelului de trai, ca să fiu așa cinic. Bă până la urmă parcă e mai bine să ne bombardeze rușii, pentru că uite, te bombardează rușii și aprobi bugetul. Deja la începutul lui decembrie crește nivelul de trai, educație, sănătate. Pe când o țară ca România, nebombardată de ruși, scade acest nivel”, a mai spus Ion Cristoiu.