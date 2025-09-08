Ion Cristoiu: „Nicușor Dan este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul si publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre protestele profesorilor și declarațiile lui Nicușor Dan, pe care îl consideră „un personaj neverosimil”. Invitatul și-a manifestat dorința de a vedea o grevă generală în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan este un personaj neverosimil”

Ion Cristoiu a criticat declarațiile lui Nicușor Dan, pe care îl consideră lipsit de credibilitate. El a remarcat că, deși profesorii au protestat, nu au cerut nici demisia lui Nicușor, nici pe cea a lui Bolojan.

„Nicușor Dan este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost. Minte. Nu există omenește. Nu e chiar atât… Merge pe o altă variantă. Merge pe varianta să nu stârnească ură. I-a ieșit azi? I-au cerut demisia lui profesorii? Nu. Nici măcar lui Bolojan nu i-au cerut. S-au dus acolo să ceră demisia lui David. Bolojan unde e? Pachetul 3 când îl face? Și Grindeanu ce a mai zis?”, spune Ion Cristoiu.

„Visul meu e greva generală”

Publicistul a declarat că își dorește o grevă generală în România, tocmai pentru a vedea reacția liderilor politici.

„Deci de mâine începe școala. Când e grevă? Visul meu e greva generală. Am trăit căderea comunismului. Am trăit Mineriadele. Am trăit războiul din Ucraina. Vreau să trăiesc o grevă generală.”, afirmă Cristoiu.

