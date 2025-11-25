Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a prilejuit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea. În prezent europarlamentar, social-democrata a dat detalii de ultimă oră despre un proiect cheie pentru sănătatea bucureștenilor, Spitalul Metropolitan. Momentan, soarta acestuia pare pecetluită.

Unul dintre cele mai dragi proiecte personale din perioada când a condus Capitala este, în opinia social-democratei, Spitalul Metropolitan.

Mega-proiectul Spitalului Metropolitan a fost blocat de Nicușor Dan

De amintit că administrația Firea a cheltuit peste 3,5 milioane de euro ca să înceapă lucrările la un mare spital în Pipera, pe care primarul din perioada 2020-2024, Nicușor Dan, a decis să nu îl mai construiască. Spitalul Metropolitan ”Sfântul Sebastian” urma să fie a doua cea mai mare clădire din România după Palatul Parlamentului.

Potrivit fostului edil PSD, spitalul urma să aibă dotări premium, printre care saloane pentru 1.000 de paturi, 37 de săli de operație, un turn cu locuințe pentru medici și cu un heliport pe acoperiș, dar și o aripă dedicată doar mamei și copilului nou-născut.

“ Ne propusesem maxim 3 ani de zile “

Rugată de moderator să explice de ce s-a blocat acel proiect ambițios și util pentru locuitorii Bucureștiului, invitata a detaliat astfel:

“ Spun foarte scurt, pe înțelesul tuturor. Numărul de paturi pentru orice oraș este fix și avem niște normativ – și europene și naționale. Dar în cele peste 5.000 de locuri care există în spitalele din București, noi nu putem să inventăm alte 5.000. Sunt spitale care aparțin de ASSMB (administrația coordonată de Primăria Capitalei) care sunt foarte înghesuite, au clădiri cu risc seismic, au nevoie de noi secții pentru că medicina a evoluat. Nu poți să închizi spitale, ce faci cu pacienții?

Peste tot în lumea civilizată se întâmplă așa cum am propus noi, și anume să construim o nouă clădire cu cea mai modernă aparatură, inclusiv o clădire dedicată doar mamei și copilului, pentru proceduri, nașteri, prevenție. O clădire era pentru medici și de asemenea, o clădire pentru părinții pacienților oncologici. Din păcate, și acest proiect a fost luat în derâdere. A fost un proiect muncit 2 ani, cu cei mai buni arhitecți constructori structuriști din țară, am avut inclusiv ajutor din Franța. Cred că în acest moment era de mult gata, noi ne propusesem maxim 3 ani de zile “ .

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Gabriela Firea face topul proiectelor sale sociale: „Daniel Băluță mi-a promis că le va continua la Primăria Capitalei”

Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuze să nu știe lumea când erau cumpărate