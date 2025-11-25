Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a prilejuit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea. În prezent europarlamentar, social-democrata a dat detalii de ultimă oră despre un proiect cheie pentru sănătatea bucureștenilor, Spitalul Metropolitan. Momentan, soarta acestuia pare pecetluită.
Unul dintre cele mai dragi proiecte personale din perioada când a condus Capitala este, în opinia social-democratei, Spitalul Metropolitan.
De amintit că administrația Firea a cheltuit peste 3,5 milioane de euro ca să înceapă lucrările la un mare spital în Pipera, pe care primarul din perioada 2020-2024, Nicușor Dan, a decis să nu îl mai construiască. Spitalul Metropolitan ”Sfântul Sebastian” urma să fie a doua cea mai mare clădire din România după Palatul Parlamentului.
Potrivit fostului edil PSD, spitalul urma să aibă dotări premium, printre care saloane pentru 1.000 de paturi, 37 de săli de operație, un turn cu locuințe pentru medici și cu un heliport pe acoperiș, dar și o aripă dedicată doar mamei și copilului nou-născut.
Rugată de moderator să explice de ce s-a blocat acel proiect ambițios și util pentru locuitorii Bucureștiului, invitata a detaliat astfel:
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
Gabriela Firea face topul proiectelor sale sociale: „Daniel Băluță mi-a promis că le va continua la Primăria Capitalei”
Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuze să nu știe lumea când erau cumpărate