Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avocatul Toni Neacșu a comentat criza politică de la vârful puterii. Cunoscutul jurist a analizat variantele cele mai probabile după iminenta retragere de către PSD a miniștrilor săi și dorința premierului Bolojan de a continua cu un guvern minoritar. Există două posibilități de facto pentru ca mandatul premierului să ia sfârșit.

Ionuț Cristache: Cel mai aprins scenariu pentru toată lumea este, și aici vă rog să explicați și tehnic, ce se întâmplă dacă PSD își retrage ministrii? Bolojan nu demisionează. În ce situație politică ne aflăm?

Când încetează de facto mandatul guvernului

Toni Neacșu: Aici, din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt cât se poate de simple. Și anume, mandatul guvernului încetează doar în momentul în care premierul fie este demis printr-o moțiune de cenzură, fie își dă de unul singur demisia. Astea sunt singurele ipoteze în care practic încetează mandatul guvernului, respectiv mandatul premierului. De altfel, prin guvern noi trebuie să înțelegem însuși premierul. Dacă el a plecat de acolo prin cele două modalități, în momentul acela trecem la negocieri politice pentru a găsi o majoritate în Parlament pentru un nou guvern.

De ce este obligat PSD să apeleze la Parlament

Toni Neacșu: Deci cum necum PSD-ul, indiferent că își retrage sau nu miniștrii, trebuie să apeleze la Parlament, prin intermediul cel mai probabil la moțiune de cenzură.

Ionuț Cristache: Bolojan cât poate rămâne premier cu un cabinet cu altă coloratură politică dacă se retrage PSD? Cât poate să pună interimari pe funcție în locul PSD-ului?

Toni Neacșu: Dacă cei de la PSD doar își retrag pur și simplu miniștrii din guvern, intrăm într-o zonă de interimat, condus în calitate de premier în continuare de premier. Care va putea pur și simplu să înlocuiască acei miniștri cu alți miniștri din interiorul PSD. Este o perioadă de 45 de zile. Dar cred că ne aducem cu toți aminte că deseori acest interimat s-a prelungit. Pur și simplu, teoretic, se poate întâmpla o perioadă extrem de lungă, mai ales că e ceva foarte important aici.

Pentru numirea acelor miniștri interimari, nu este nevoie să se meargă în Parlament la pachet cu tot guvernul. Ci doar pentru numirea acelor noi miniștri interimari, indiferent cine sunt ei. Se va da un vot nominal pe fiecare nou ministru interimar. Nu se va pune în discuție supraviețuirea guvernului în ansamblu, ci doar numirea noilor miniștrii interimari. Dacă, să zicem, unul din ei sau toți sunt respinși de Parlament, în 45 de zile în care se va depune o moțiune de cenzură care va și trece…. 45 de zile care se poate prelungi, asta vă spun. Adică nu se întâmplă nimic imediat ce expiră…

