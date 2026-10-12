Jurnalistul și omul de televiziune Robert Turcescu, prezent la protestele de duminică seara în favoarea lui Căin Georgescu, deținut la Arestul central, a dat detalii explozive de la fața locului, remarcând că oamenii de acolo sunt educați. În viziunea analistului politic Ion Cristoiu, avem de-a face cu un fenomen social autentic. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

În intervenția sa din emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luni, cunoscutul jurnalist Robert Turcescu a observat că oamenii de la fața publicului sunt tipologiii diferite. Susținătorii de la Arestul Central sunt medici, jurnaliști, profesori, oameni de afaceri atenție, studenți.

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Sunt oameni reali. Nu am mai văzut oameni strigând cu atâta entuziasm numele unui lider politic, a relatat acesta, punctând că ce a observat acolo contrazice afirmațiile multor lideri de opinie că e vorba de o clasă inferioară a societății.

Turcescu: Este un abuz, un dosar politic

Invitatul a făcut o analogie cu arestarea lui Călin Geogescu și măsurile juridice blânde din dosarul Nordis, în care este păgubit, dosar unde vinovații sunt încă în libertate, deși prejudiciul este de zeci de milioane de euro. Așadar, este vorba de un dosar dirijat politic, afirmă Turcescu.

„M-am dus acolo în calitate de om care a văzut multe în viață și a văzut că se întâmplă un abuz în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, începând cu 6 decembrie 2024 și până în zilele noastre. Nu există nici o justificare, și spun asta ca om care a citit de-a lungul timpului multe rechizitorii, a văzut multe cazuri, nu există nici o justificare pentru cazul acesta să-i dai lui Călin Georgescu 30 de zile de arest. Am văzut cazuri mult mai grave, vreau să le amintesc tuturor că sunt un păgubit Nordis, iar în cazul Nordis eu n-am văzut să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu Georgescu.

Ca mine sunt alte sute de persoane și prejudiciul este de zeci de milioane de euro, poate sute. Păi ăia de la Nordis trebuiau să fie aliniați toți în pușcărie la ora asta și să-i să dea apă cu pâine, din când în când pâine, numai apă eventual, pentru nenorocirile pe care le-au făcut, banii unor oameni care au crezut că sunt afaceriști cinstiți și s-au dovedit a fi niște escroci”.

„Vine un moment când puterea e oarbă

În context, celălalt invitat al lui Ionuț Cristache, scriitorul Ion Cristoiu, a confirmat că este vorba de un fenomen social pe care statul îl ignoră la adevăratul său potențial. Acesta a făcut comparația cu momentul premergător anului 1989.

„E mecanismul, se răspândește din gură în gură. (…) Susținerea lui Călin Georgescu e un fenomen social pe care statul nu îl bagă în seamă. Eu plec de la premisa că-s proști. Am trăit momentul 1989. Toți, securiști, activiști, infrastructura ziceau, E nebun Ceaușescu? Nu vede? Nu, el nu vedea. Vine un moment când puterea e oarbă. Așa și aici, oanenii ăștia se joacă cu focul”.