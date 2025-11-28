Ediția de vineri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe fostul premier Marcel Ciolacu. Fostul premier social-democrat a criticat criza pe care actualul Guvern o provoacă la nivelul întregii țări. În acest context, Marcel Ciolacu a informat că în ceea ce-l privește, va vota fără ezitare pentru ca Executivul condus de Ilie Bolojan să fie demis.

“Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan”, a subliniat Marcel Ciolacu în studioul Gândul.

„Nivelul de trai în România a scăzut imens”

Acesta și-a argumentat opțiunea prin faptul că cifrele Executivului sunt dezastruoase, de la inflația dublă la scăderea puterii de cumpărare și la supraimpozitare sau lupta cu magistrații.

„Nivelul de trai în România a scăzut imens. S-a scumpit curentul cu 72%, este inflația dublă față de cât a lăsat-o nenorocitul de Ciolacu. Deficitul e același, s-au oprit investițiile. Dau firmele oameni afară, intră în faliment. Ai stopat contractele, nimeni nu poate să depună cereri de plată”, a comentat fostul premier.

Chestionat de moderator de ce mai susține PSD un guvern cu un astfel de bilanț, politicianul a punctat că este vorba de o coaliție. Lucrurile nu sunt așa simple. După toată această bulversare, teamă creată în funcție de ce nu funcționa și alt conflict socio-profesional, sunt ferm convins că coaliția va sta la masă.

Și alți lideri PSD se întorc contra premierului

Întrebat direct dacă este de acord să susțină o eventuală moțiune contra Guvernului, invitatul a confirmat și a criticat măsurile fiscale ale Guvernului care adâncesc inegalitatea socială:

Dacă am inflația dublă, cum să fiu mulțumit? Pe mine trebuia să mă impoziteze suplimentar, am venituri mai mari. Toate măsurile au dus la inechitate socială. Nu există altă soluție decât impozitarea progresivă.

Fostul premier a completat că și alți lideri social-democrați ca Sorin Grindeanu sau Lia Vasilescu susțin o eventuală moțiune. Și cred că este corect, a conchis Colacu.

