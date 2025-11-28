Prima pagină » Video » Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan

Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru. Au existat efecte după acea audiență/Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan

Sorin Avram
28 nov. 2025, 15:09

Invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că este îngrijorat de faptul că 74% dintre românii nu au încredere în Guvern. Nu e nicio veste bună, mai spune fostul premier. Marcel Ciolacu a comentat și despre dosarul de la DNA în care apare numele premierului Ilie Bolojan.

„74% dintre români nu au încredere în actualul Guvern. Este un dezastru, astea sunt cifrele de astăzi. Numai scandaluri, nimeni nu înțelege măsurile care s-au luat, spunem la televizor de cifre. Oamenii nu sunt cifre, oamenii au nivel de trai mult mai scăzut față de acum câteva luni. Nu e nicio veste bună”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Moșteanu nu trebuia să-și dea demisia azi, ci în ziua în care trupele americane s-au retras”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Fostul premier a făcut un comentariu și despre studiile purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu: „Și eu, ca doamna purtătoare de cuvânt, am terminat Universitatea Ecologică. Nu era acreditată universitatea, normal că am dat licența la Universitatea București, la fel ca doamna purtător de cuvânt”. Vezi mai multe AICI

„Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva a fost cu influență la prim-ministru, iar primul ministru a declanșat un control prin Corpul de control al primului ministru în urma celor sesizate de acea persoană. Deci au existat efecte după acea audiență”, a spus Marcel Ciolacu despre cazul afaceristului Fănel Bogos care a ajuns până în biroul premierului Bolojan.

“Eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Fostul premier l-a criticat și pe Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor în guvernarea Cîțu, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă în zona Buzăului.

„Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni. A făcut vreun kilometru de autostradă?”, s-a întrebat retoric Marcel Ciolacu. Află mai multe de AICI.

Știre în curs de actualizare

Cele mai noi