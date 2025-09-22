Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » SOLUȚIA lui Cristoiu pentru ieșirea din criza politică. ”Există două posibilități” și ambele au legătură cu PSD

SOLUȚIA lui Cristoiu pentru ieșirea din criza politică. ”Există două posibilități” și ambele au legătură cu PSD

22 sept. 2025, 17:22, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
SOLUȚIA lui Cristoiu pentru ieșirea din criza politică. ”Există două posibilități” și ambele au legătură cu PSD

Actuala criză politică este mai dificilă decât pare la prima vedere. În ciuda contextului avantajos pentru partidele de opoziție, acestea au șanse mici să ajungă la putere, atrage atenția publicistul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache. 

În viziunea cunosctului jurnalist și scriitor Ion Cristoiu, opoziția are un mare atu, ținând cont de nemulțumirea populară în creștere față de politicile de austeritate ale guvernării Bolojan.

PSD e cheia. Opoziția pierde teren cu asul câștigător în mână

”Situația din România este catastrofală pentru că avem opoziția întruchipată de AUR, SOS și POT, care niciodată nu va ajunge la putere. Când aud că are 80% la putere, poate să aibă și sută la sută… Există două posibilități – sau ruperea PSD de partidele parlamentare și intră în opoziție, merge către stânga. Sau inventarea unui alt partid de stânga autentiv, să pună în mișcare motorul, trebuie făcut un alt PSD”, a argumentat invitatul jurnalistului Ionuț Cristache.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”

Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:04
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
AI AFLAT! Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”
16:34
Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”
AI AFLAT! Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”
16:21
Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”
VIDEO Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”
16:18
Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”
AI AFLAT! Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”
16:05
Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor dezleagă cuvinte ÎNCRUCIȘATE. La Primărie lua toate documentele și se încui­a în birou, angajații îl strigau prin gaura cheii”
15:49
Ion Cristoiu: „Nicușor dezleagă cuvinte ÎNCRUCIȘATE. La Primărie lua toate documentele și se încui­a în birou, angajații îl strigau prin gaura cheii”
Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un posibil leac pentru „sindromul inimii frânte”: Terapia și exercițiile fizice
JUSTIȚIE Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile
18:41
Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile
POLITICĂ După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
18:33
După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
VIDEO Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici
18:10
Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici
EXTERNE Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii
17:55
Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii
ACTUALITATE GAFA Portugaliei, după ce a recunoscut Palestina ca stat. A afișat steagul Sudanului în postarea de felicitări
17:36
GAFA Portugaliei, după ce a recunoscut Palestina ca stat. A afișat steagul Sudanului în postarea de felicitări
SPORT Continuă caravana galelor de BOX pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu
17:31
Continuă caravana galelor de BOX pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu