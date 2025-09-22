Actuala criză politică este mai dificilă decât pare la prima vedere. În ciuda contextului avantajos pentru partidele de opoziție, acestea au șanse mici să ajungă la putere, atrage atenția publicistul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache.

În viziunea cunosctului jurnalist și scriitor Ion Cristoiu, opoziția are un mare atu, ținând cont de nemulțumirea populară în creștere față de politicile de austeritate ale guvernării Bolojan.

PSD e cheia. Opoziția pierde teren cu asul câștigător în mână

”Situația din România este catastrofală pentru că avem opoziția întruchipată de AUR, SOS și POT, care niciodată nu va ajunge la putere. Când aud că are 80% la putere, poate să aibă și sută la sută… Există două posibilități – sau ruperea PSD de partidele parlamentare și intră în opoziție, merge către stânga. Sau inventarea unui alt partid de stânga autentiv, să pună în mișcare motorul, trebuie făcut un alt PSD”, a argumentat invitatul jurnalistului Ionuț Cristache.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”

Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București