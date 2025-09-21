Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București

Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat numirea din partea USR a lui Andrei Nistor pe poziția de prefect al Capitalei. 

„USR a anunțat desemnarea lui Andrei Nistor drept prefect al Capitalei, în urma unei împărțeli, fără nicio legătură cu democrația, europenismul, între PSD-PNL și USR. Potrivit acordului de guvernare, adică acord în urma căruia în coaliția de guvernare au intrat și useriștii, PSD și PNL au trebuit să dea USR funcții de prefect și de secretar de stat. S-a ajuns la varianta cu mai puțini prefecți decât avea dreptul USR, dar mai mulți secretari de stat.

Am spus într-o pastilă anterioară că cei 13 secretari de stat vor fi niște șefi de cuibulețe useriste care vor deveni cuiburi și, apoi, cuiburoaie. Că ăsta este stilul USR”, a precizat Ion Cristoiu.

„Andrei Nistor întruchipează perfect tipul bolșevicului din USR”

„Cât l-ai pus pe unul într-un post, nu știu, de portar. În acel moment, cum să zic, toată clădirea devine useristă. Nu ca PNL-ul, PSD-ul, ăștia angajează tovarăși. În cadrul acestei înțelegeri, nu pentru reformă, pentru împărțire, USR-ului i-a revenit Prefectul de București. Este o știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții din PSD și PNL. Din mai multe motive. În primul rând, pentru că Andrei Nistor întruchipează perfect tipul bolșevicului din USR.

Clotilde Armand este biet copil față de el. Este de o rară violență pe Facebook. Progresist, sorosist, antitrampist. Și cum să zic, și determinat, nu are cum să nu, nu, n-are mamă, n-are tată. El devine prefect. Deci vă imaginați că în acest post de mare vizibilitate, că deja USR-ul face treabă, el va afirma învățătura USR-istă, doctrina USR-istă. O să vedeți cum… Prefect de București, cum să treci? Tărăboi, cum să zic, gură mare. Cum sunt ei, cu gura mare.

Toți acesti useriști sunt un fel de Șoșoacă pro-europeni. Tot așa, dai poalele peste cap, gălăgie, nu te uiți, puțin îți pasă. Scandal. Domnul Andrei Nistor este fan Cătălin Drulă. Din câte știți, USR-ul și Nicușor Dan, care este președintele USR-iștilor, l-au desemnat pe Cătălin Drulă pentru funcția de primar general al Capitalei. Vă imaginați acum că deja USR face un prim pas către primăria Capitalei”, a continuat Ion Cristoiu.

„O să vadă PSD și PNL cum se vor trezi partide minore de opoziție într-o țară condusă de USR”

„În acest context trebuie să ne gândim că la Primăria Capitalei e un interimat. Bun, da, interimat. Vai de mine ce va face Andrei Nistor, cum va lupta el cu imobiliarele, cu corupția, cum va bloca deciziile care sunt corupte ale coaliției PSD-PNL din Consiliul General și sigur, în felul acesta, și direct, și indirect, îl va sprijini pe Cătălin Drulă.

V-am avertizat, nimeni nu mă ia în serios, oameni buni. Aveți să vedeți, o să vadă PSD și PNL cum se vor trezi partide minore de opoziție într-o țară condusă de USR”, a conchis publicistul.

