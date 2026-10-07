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Codul Rutier se modifică: Motocicliștii și mopediștii vor putea circula pe benzile de autobuz

Codul Rutier se modifică: Motocicliștii și mopediștii vor putea circula pe benzile de autobuz
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Conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaților cu 238 de voturi „pentru”, 3 voturi împotrivă și 15 abțineri, transmite g4media.ro.

Proiectul modifică și completează OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fludizarea traficului.

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În consecință, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public de persoane, vor avea posibilitatea să înainteze între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor sau la bariera de trecere la nivel cu calea ferată, cu respectarea măsurilor de siguranță.

Proiectul de lege definește și „spațiul de siguranță pentru motociclete și mopede”, respectiv spațiul destinat unei motociclete sau unui moped, amplasat până la marcajul transversal de oprire la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere. Acesta va fi marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia și va avea o lungime de 3 metri măsurată de la marcajul transversal de oprire.

Potrivit unui alt amendament, depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată va fi permisă bicicletelor, motocicletelor fără ataş şi mopedelor, dacă există suficient spaţiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalţi participanţi la trafic, iar viteza de deplasare nu depăşeşte 20 km/h.

Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animală, a tractoarelor, de locuri de parcare dedicate motocicletelor şi mopedelor în toate parcările publice care au minim 6 locuri de parcare auto, de spaţii de siguranţă pentru motociclete şi mopede în zonele cu trafic intens, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, conform standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare şi cu avizul poliţiei rutiere.

Deputat: Motocicliștii așteaptă cu „sufletul la gură” adoptarea inițiativei

Deputatul UDMR Andrei Molnar spune că motocicliștii din țara noastră așteaptă „cu sufletul la gură” adoptarea acestei inițiative.

„Înseamnă timp câştigat, bani economisiţi prin consum mai mic de combustibil, precum şi un aer mai curat în oraşele noastre. Acest proiect nu este doar despre motociclişti. (…) Dacă în urma modificărilor cuprinse în acest proiect doar unul din zece şoferi va alege să se deplaseze cu un moped sau cu o motocicletă, acest proiect şi-a atins scopul”, a transmis Molnar.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Sursa foto: Caracter ilustrativ

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