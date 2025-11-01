Prima pagină » Auto » Unul dintre cele mai vechi modele de Volkswagen Beetle a fost readus la viață. Cum arată „broscuța” cu 23 CP și care prinde 100 km/h

01 nov. 2025, 18:11, Auto
Unul dintre cele mai vechi modele de Volkswagen Beetle a fost readus la viață / foto: Shutterstock

Un Volkswagen Beetle din 1937 a ajuns „vedetă” într-o comunitate din Germania. Un colecționar a investit resurse, ani la rând, pentru a readuce modelul la viață. Acum, vehiculul, care este omologat oficial, are 23 de cai putere și prinde 100 km/h pe șosea.

De-a lungul vremii, au existat mai multe modele de Volkswagen Beetle care au „sălășluit” pe șoselele lumii. De altfel, conceptul este datorat, în mare parte, inginerului Bela Barenyi. În 1925 avea să conceapă un prototip care să cucerească inimile multor șoferi. Apoi, ani mai târziu, Ferdinand Porsche avea să creeze 30 de prototipuri la comandă, printre acestea numărându-se și modelul W30.

De data aceasta, cea mai bătrână „broscuță” a fost readusă la viață de un bărbat pasionat din Germania.

Volkswagen Beetle W30 (1937), un vehicul clasic

„Bijuteria” pe patru roți poate fi găsită, acum, în cartierul Hameln-Pyrmont, Germania. Traugott Grundmann este proprietarul vehiculului Volkswagen Beetle W30 care a cucerit multe inimi la momentul lansării sale (anul 1937). Timp de opt ani, bărbatul, care este colecționar dedicat, a investit resurse pentru a reconstrui acest model. Vehiculul deține o omologare pentru circulația pe drumurile publice. Autoturismul poate ajunge la 100 km/h, conform Asociației de Inspecție Tehnică (TUV). Mașina are 23 de cai putere.  De altfel, autenticitatea șasiului a fost confirmată.

Volkswagen Beetle W30 a fost readus la viață de un bărbat pasionat / sursă foto: X

„E ca și cum ai conduce în starea sa originală, cu întoarcerea la rădăcini și este zgomotos”, spune proprietarul mașinii.

Povestea șasiului nr. 26 care a fost refolosit pentru reconstruirea unui VW Beetle

Prototipurile au ajuns distruse, însă, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Șasiul numărul 26 reușise să parcurgă aproape 56.000 de kilometri, apoi avea să ajungă pe teritoriul Germaniei, printr-un schimb de vehicule. A fost găsit în Gmund, Carintia (Austria), apoi în 2003, șasiul a ajuns în orașul Hessisch Oldendorf din Germania.

Inițial, proprietarul începuse să recondiționeze un Volkswagen Beetle din anul 1938. Pasionat din fire, proprietarul a urmat o altă provocare, și anume reconstruirea unui W30. Timp de 8 ani, a lucrat în propriul atelier pentru a reface celebrul vehicul. În cele din urmă, a reușit. Cu ajutorul unei companii specializate, a reușit să reconstruiască total caroseria. La restaurare au contribuit și alte persoane, reușind să găsească mânere pentru uși, ștergătoare de parbriz, faruri, arată NDR.de.

Sursă foto: Shutterstock / X

